注意！返鄉、辦年貨估明天起湧人、車潮 北市地雷路段報你知…

因應春節辦年貨、返鄉人車潮，台北市交通管制工程處提醒用路人避開車多路段。（記者蔡亞樺攝）

2020-01-15 12:40:20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕農曆春節從1月23日至29日共有7天連續假期，台北市交通管制工程處依據往年經驗，春節前一週從1月16日至23日於下午2點至晚間8點車流較多，出現民眾趕辦年貨及送禮人車潮，交工處今日公布春節可能壅塞地雷路段或地區、時段，提醒用路人留意，避開易塞車道路，多搭乘大眾運輸，以免受阻。

交工處指出，節前1週若無雨，易壅塞路段含快速道路16處包括市民高架光復-永吉段、建國高架市民-忠孝段、基隆高架羅斯-汀州段、新生高架市民-八德段等，以及24條主要幹道，例如中山南路、市民大道、民族東西路、光復北路、信義路、基隆路、建國南北路等。

若有出現降雨的情形，交工處表示，易壅塞路段也會增加，包括快速道路21處包括水源快速道路武昌-成都段、市民高架復興-敦化段等，以及主要幹道有29條，新增包括有羅斯福路、南京西路、復興南路等。

交工處提到，春節期間各重要廟宇，如行天宮、萬華龍山寺、北投區關渡宮、貓空地區指南宮、松山慈祐宮及慈惠堂等廟宇，將湧入大量前往參拜祈福之信徒，周邊道路車潮較多。

各商圈包括信義、忠孝復興、南京西路及天母等，以及故宮博物院、木柵動物園、內湖碧山巖、松山文創園區、陽明山及北投溫泉區等觀光景點，也會有較多人車潮，提醒民眾留意。交工處表示，陽明山仰德大道於春節期間將實施管制。

配合春節，交工處表示，春節連續假期期間，將取消各調撥車道管制；因應建國花市休市，1月25、26日及2月1、2日，取消建國南路1段與信義路3段、建國南路1段與仁愛路3段等2處路口原週六、日行人專用時相措施。

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