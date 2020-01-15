海巡歡慶20週年，巡防艦開放民眾參訪（記者邱俊福翻攝）

2020-01-15 12:16:34

〔記者邱俊福／台北報導〕今年是海洋委員會海巡署成立20週年，海巡署自去年底即啟動一系列署慶活動，本月18、19日早上10點至下午4點先後於高雄港新濱碼頭及臺北港海巡基地開放民眾免費登艦參觀。18日高雄場將由2000噸級臺南艦及1000噸級屏東艦領軍登場；19日臺北場則由3000噸級宜蘭艦及1000噸級桃園艦接棒展出，想一窺海巡艦隊神秘面紗的民眾，可要把握這次難得的機會。

海巡署表示，行政院於89年1月28日整合海岸巡防司令部、警政署水上警察局及財政部關稅總局八艘大型緝私艦成立行政院海岸巡防署，迄今歷經政府組織改造，107年4月28日改隸為海洋委員會海巡署，戮力執行海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務及海洋保育五大核心任務。

今年適逢海巡署成立20週年，海巡署特別規劃一系列慶祝活動，除辦理捐血活動邀請同仁捐出熱血，傳送愛心，並舉辦小小海巡體驗營，結合海巡署勤（業）務特色，規劃各種體驗關卡，讓兒童進行挑戰，促進學童對海巡機關的認識。

本月18、19日先後於高雄港新濱碼頭及臺北港海巡基地舉辦，巡防艦開放民眾參訪活動，規劃開放飛行甲板、駕駛台、警備救難艇、水上摩托車、40快砲等相關艦上設施，各站均備有專業海巡同仁進行詳細解說，讓民眾能實際了解海巡人員工作環境與辛勞。

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