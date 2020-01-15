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首頁　>　臺北市

衛福部：自殺新聞放頭版可罰百萬 公眾、重要人物除外

衛福部近日推出「自殺防治法」施行細則草案，規定傳播媒體不能將自殺新聞放頭版、網路平台或過度報導。（資料照）

衛福部近日推出「自殺防治法」施行細則草案，規定傳播媒體不能將自殺新聞放頭版、網路平台或過度報導。（資料照）

2020-01-15 12:31:31

〔記者吳亮儀、劉力仁／台北報導〕「自殺防治法」去年5月底三讀通過，6月上路，衛福部近日推出施行細則草案，規定傳播媒體不能將自殺新聞放頭版、網路平台或過度報導，否則將可處百萬元罰款，但衛福部指出，公眾人物或重要人物例外，因民眾有知的權力。

「自殺防治法」主要規定傳播媒體不能報導或記載「教導、教唆、誘使民眾自殺訊息」、「詳細描述自殺個案的自殺方法和原因」、「致命性自殺工具銷售情報」等等，目的在於防治自殺。

衛福部訂定施行細則規定自殺新聞不能放頭版，心理及口腔健康司司長諶立中說，頭版包含實體刊物和網路或手機的頁面，通通都規範在內。

不過，若是知名公眾人物或國內外重要人物相關新聞和自殺有關，就不在此限，「民眾對此有知的權利」，諶立中舉例，有一則小士官和女兵不倫戀、最後在汽車裡燒炭自殺，這新聞的主角不是公眾人物，沒有必要放到頭版。

但若是和公眾人物有關，諶立中說，那也要盡量避免提到如何自殺和原因，特別是自殺方式，那會引起仿效，這也是所有自殺防治都提到需要避免讓一般人接觸到的訊息，不管國內外的相關新聞，若是不能確定是否為自殺，那就不要寫「自殺」，例如香港的情況，若是不明的狀況，就不要驟下自殺的結論。

諶立中說，當時討論施行細則時有找許多自殺防治學者和專家來討論，但並沒有找媒體。未來衛福部會進一步針對遭投訴的報導成立審查委員會，以更客觀中立評估報導是否違法、是否該罰。

全國自殺防治中心主任李明濱說，這法規並非代表「不能登自殺新聞」，而是不要放在頭版，放在內頁就好，若是重要公眾人物的消息，頭版可以用消息提醒處理，引導讀者到內頁即可。

平面媒體認同「自殺防治法」施行細則大多數規範方式，也會自律，但對於細則規範頭版及首頁之方式，有過度管制之疑慮，今天下午將會透過報業公會統一發表聲明。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

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