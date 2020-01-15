YouBike 2.0今日試辦上路 3個月內收費2元

台北市交通局與微笑單車15日舉辦YouBike2.0試辦計畫發佈會，交通局長陳學台（右二）、微笑單車董事長劉金標（左二）、總經理何友仁（左一）、發言人劉麗珠（右一）率先試駕體驗。（記者廖振輝攝）

2020-01-15 11:50:16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府推動公共自行車YouBike2.0計畫，今日上午10時於公館地區及台大校園試辦，設置102站、共1800個車柱，提供500輛新車，台北市交通局今早舉行試辦計畫啟動記者會，宣布今日起至4月15日、試辦3個月期間，凡註冊會員租借前30分鐘收費從現行5元降為2元，刺激民眾借閱，並從中了解測試YouBike2.0系統的穩定度。

交通局長陳學台指出，YouBike1.0與YouBike2.0最大差異在於設站要接電、不用接電，因此YouBike2.0設站速度可以加快，也能廣布設置，若試辦期間民眾反應不錯且接受度高，配合YouBike單車使用年限逐步汰換，預計4到5年全面汰換為YouBike2.0的系統。

YouBike2.0採車上機及輕樁設計概念，車身設計上採取珍珠白及黃色，以利辨識，搭配輕樁車柱，每車柱僅能停放1輛車，供民眾於場站借還。新單車以車機通訊作為借還車輛的操作平臺，除了具備文字顯示功能，也新增QRcode掃碼租車的功能。

陳學台表示，YouBike1.0與YouBike2.0系統在技術面無法相容，因此無法彼此借還車，YouBike1.0借車就必須要YouBike1.0還車，YouBike2.0也是如此。在雙北市交界處保留YouBike1.0租借站，讓跨縣市民眾可以借還車。

目前交通局設置YouBike2.0租借站多利用現行的自行車格位或機車格位，日前遭到議員批評，對此陳學台坦言，確實找空車不容易，但從長遠方向是要推動共享單車，國外統計一部共享單車能解決9到15個私人車位，因此未來若能廣設共享單車租借站，就不需要私人自行車位，解決停車問題。

台北市交通局與微笑單車15日舉辦YouBike2.0試辦計畫發佈會，交通局長陳學台（右一）、微笑單車董事長劉金標（右三）、總經理何友仁（右二）、發言人劉麗珠（右四）率先試駕體驗。（記者廖振輝攝）

台北市交通局與微笑單車15日舉辦YouBike2.0試辦計畫發佈會，YouBike2.0新單車在顏色外觀、借還車及路樁等多方面有進一步提升。（記者廖振輝攝）

台北市交通局與微笑單車15日舉辦YouBike2.0試辦計畫發佈會，YouBike2.0新單車在顏色外觀、借還車及路樁等多方面有進一步提升。（記者廖振輝攝）

YouBike二．○試辦範圍在公館地區周邊。（交通局提供）

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