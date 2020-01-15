軍校新生跑500公尺障礙不治 陸軍司令部確定國賠476萬

最高法院判陸軍司令部應賠償新生家屬。（資料照）

2020-01-15 12:12:02

〔記者張文川／台北報導〕軍校新生受訓跑500公尺障礙，竟會丟了命！8年前，空軍航空技術學院二專班18歲周黃姓新生，全副武裝參加500公尺障礙訓練，第3趟爬行穿越「低絆網區」時身體不適，送醫後不治；家長質疑軍方不當操練致死，訴請國賠680萬元，二審高等法院認定謝姓上尉連長的過失與死亡有因果關係，判陸軍司令部應負7成過失責任，賠償其父母共476萬元；最高法院今駁回上訴，全案確定。

刑事方面，授課的謝姓上尉連長，已被依業務過失致死判刑6月、緩刑2年確定。

判決指出，周黃姓新生是空軍航空技術學院二專班的學生，2012年7月至陸軍司令部後備907旅，接受入伍訓練，同月13日上午500公尺障礙超越戰技訓練，於低絆網區操課時，在連續爬行3趟後，舉手表示不舒服，隨即昏倒，送醫後因泛稱的「高溫病」而不治。

周黃父母提告主張，案發當時室外溫度超過35度、相對溼度超過59％，防中暑危險系數超過40，現場並豎立紅旗警示，兒子爬第3趟時已從領先變成落後，身體狀況與反應已明顯不適應激烈操練，極可能發生死亡，卻未及時下令停止執行操練，致兒子身亡，訴請國賠。

陸軍司令部反駁，謝姓連長操課時並未違反規定，當時雖是7月盛暑，但已避開正午炎熱時段，是在上午10時30分許操課，事前已給入伍新生充分喝水，周黃也未表示有任何不適，但他突然有高溫病症狀昏倒，部隊隨即將他緊急送醫但仍不治，未延誤送醫，認為操練課程與周黃死亡間沒有因果關係。

一審桃園地院判國防部應全賠680萬元，但二、三審都認為軍方應負7成過失責任，周黃本身也有3成過失，判賠金額打7折，判陸令部應賠償476萬餘元確定。

法院認為，依周黃生前高溫病的發病過程，認定他是在高溫病第二階段的「熱衰竭」已撐不下去後，舉手示意表示不舒服，隨即發生第三階段的「熱休克」結果，可見他是在當時38度高溫、因激烈運動及不利環境下，引發高溫病，而謝姓連長身為授課教官，卻未發現他當時身體明顯不適，有7成過失責任，判陸軍司令部應賠償。

至於周黃的3成過失責任，則是他未在感覺身體不適的高溫病的第一階段，也就是發生「熱痙攣」時就舉手示意，卻錯誤地「硬撐」，以致發生休克不治的憾事，因此認定他應自負3成過失責任。

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