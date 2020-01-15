為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

反滲透法今公布實施 國台辦跳腳︰阻擋不了兩岸交流大勢

「反滲透法」今天公布實施，對此，中國國台辦發言人馬曉光表示，「反滲透法」是一部不折不扣的惡法。（資料照）

「反滲透法」今天公布實施，對此，中國國台辦發言人馬曉光表示，「反滲透法」是一部不折不扣的惡法。（資料照）

2020-01-15 11:34:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕「反滲透法」今天公布實施，對此，中國國台辦發言人馬曉光表示，「反滲透法」是一部不折不扣的惡法，它鉗制台灣同胞的自由意志，剝奪台灣同胞進行兩岸交流的權利。這個惡法或許能危害一時，但它阻擋不了兩岸同胞要交流、要合作、要發展的人心和大勢。

陸委會重申，「反滲透法」是「反滲透、不反交流」，是防範境外敵對勢力的滲透干預，並沒有約束或限制一般正常交流活動。「反滲透法」在最小必要範圍，針對五種受滲透所從事的不法行為補充現行規範，包括違法從事捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉。

陸委會解釋，該法只處罰「故意」行為，「過失犯不罰、不知者也不罰」。行為人必須是在「知情」的狀況下，受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」而從事上述五種「不法行為」，才會受罰。

至於中國透過媒體對台滲透，尚不在「反滲透法」規範，官員指出，如果「反滲透法」納入反紅媒，會更複雜，因此很可能會以「廣電三法」來規範。而過去在制定「反滲透法」過程中，行政部門也有長期討論，但要尊重新國會，並進一步徵詢專家學者、媒體主管機關的意見，做好社會溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「反滲透法」上路 蔡總統喊話：正常交流不會受影響
2020-01-15 11:17

「反滲透法」上路 蔡總統喊話：正常交流不會受影響
總統府今將公布反滲透法 干涉大選最重判無期
2020-01-15 09:42

總統府今將公布反滲透法 干涉大選最重判無期
2020買氣依舊 這座重劃區吸睛也吸金

2020買氣依舊 這座重劃區吸睛也吸金
蔡英文：反滲透法強化民主防衛 希望與理念相近國家合作
2020-01-13 11:13

蔡英文：反滲透法強化民主防衛 希望與理念相近國家合作
反滲透法》立院三讀通過 中國國台辦氣急敗壞回應了
2019-12-31 18:34

反滲透法》立院三讀通過 中國國台辦氣急敗壞回應了
選定老少咸宜健康零嘴　送禮不怕出錯

選定老少咸宜健康零嘴　送禮不怕出錯
臺北市今日熱門
2020-01-11 17:36

11萬韓粉社團臥底全現身！「原來大家都自己人」

2020-01-13 18:56

「王委員，對不起」嗆小燈泡媽韓粉到案！派出所前鞠躬 影片

2020-01-14 10:36

聯合公祭》美軍現役將領現身 致敬黑鷹將士

2020-01-09 22:25

韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了 影片

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播