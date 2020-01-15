反滲透法今公布實施 國台辦跳腳︰阻擋不了兩岸交流大勢

「反滲透法」今天公布實施，對此，中國國台辦發言人馬曉光表示，「反滲透法」是一部不折不扣的惡法。（資料照）

2020-01-15 11:34:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕「反滲透法」今天公布實施，對此，中國國台辦發言人馬曉光表示，「反滲透法」是一部不折不扣的惡法，它鉗制台灣同胞的自由意志，剝奪台灣同胞進行兩岸交流的權利。這個惡法或許能危害一時，但它阻擋不了兩岸同胞要交流、要合作、要發展的人心和大勢。

陸委會重申，「反滲透法」是「反滲透、不反交流」，是防範境外敵對勢力的滲透干預，並沒有約束或限制一般正常交流活動。「反滲透法」在最小必要範圍，針對五種受滲透所從事的不法行為補充現行規範，包括違法從事捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉。

陸委會解釋，該法只處罰「故意」行為，「過失犯不罰、不知者也不罰」。行為人必須是在「知情」的狀況下，受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」而從事上述五種「不法行為」，才會受罰。

至於中國透過媒體對台滲透，尚不在「反滲透法」規範，官員指出，如果「反滲透法」納入反紅媒，會更複雜，因此很可能會以「廣電三法」來規範。而過去在制定「反滲透法」過程中，行政部門也有長期討論，但要尊重新國會，並進一步徵詢專家學者、媒體主管機關的意見，做好社會溝通。

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