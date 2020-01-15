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罷韓行動引發迴響 蔡英文：要看韓市長自己表現及態度

蔡英文總統今上午在總統府敞廳針對就選後政局發表談話。（記者王藝菘攝）

蔡英文總統今上午在總統府敞廳針對就選後政局發表談話。（記者王藝菘攝）

2020-01-15 11:41:17

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今上午在總統府敞廳針對就選後政局發表談話。媒體詢問選舉已經結束，是否呼籲民眾冷靜停止罷免高雄市長韓國瑜？蔡總統表示，這次罷免是由民間團體發起，無論選舉與罷免都是憲法賦予民眾的權利，因此尊重高雄市民決定；至於罷免是否人民的迴響，這就要看韓市長自己的表現與態度。

總統說，選舉已經結束，政府要維持政局穩定，因此選後的上班日即完成內閣總辭程序，她並請蘇貞昌繼續擔任行政院長，政府沒有空窗期，政局就會穩定，政府在選後一切運作如常。

對於這次選舉也引發不同世代對立甚至家庭因政治支持對象不同的紛爭，總統也呼籲說，選舉已經結束，希望歸於穩定，社會可以把選舉的衝突對立放下，這是團結合作的時候，也呼籲有些家庭不同世代不同看法，大家都是家人可以好好溝通，此時家庭和諧及國家團結，都是我們最需要的。

對於兩岸關係，總統表示，她選後已經表達對兩岸關係看法，也持續瞭解對岸想法，希望中共方面對這次選舉台灣人民表達意見與意志深入瞭解，對其所做政策進行檢討。

針對香港民眾因反送中情勢而希望來台，總統對此也說，香港市民要來台灣，有一定法律作為行為準則，所以政府也會對部分香港市民有政治上必要，提供法律協助。

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