宜蘭科學園區通過環評 宜蘭有望增加4500就業機會

本案週一於環保署召開環評大會。（記者羅綺攝）

2020-01-15 11:29:07

〔記者羅綺／台北報導〕新竹科學園區宜蘭園區（宜蘭科學園區）為東部地區唯一的科學園區，但因限制廠商不得量產，導致園區廠商進駐率低。週一環評大會考量開發單位對環境保護對策及監測計畫已完善，予以通過審核，將來開放量產，有望為地方帶來4500個工作機會。

宜蘭科學園區於民國94年5月16日獲行政院同意籌設，是國內第一個以軟體為主軸的科學園區，以「通訊、數位內容產業、研發產業」為主，但因環評限制不得量產，導致園區廠商進駐率低，因而於去年再度提出「新增產業類別及園區開發產業量產部分重辦環評」。

開發單位表示，未來園區引進產業將呼應政府提出的產業創新計畫，與新興技術的鏈結如生醫光電、精準醫療、5G、機器人、綠能等議題，促進在地產業轉型發展，增加在地就業機會。

開發單位進一步表示，對於廠商篩選原則為宜蘭園區自建廠房每公頃單位面積揮發性有機物（VOCs）年排放量0.7公噸以下、污水量120CMD以下；且製程用水量達100CMD（生技業除外）的廠商支撐用水回收率70%以上。另外，開發單位也將管控污染排放總量、盤查溫室氣體、進行水質、陸域及水域生態檢測等環境保護對策。

主管機關科技部指出，宜蘭園區是東部唯一的科學園區，過去一直秉持以環境為優先、承諾以污染管制為前提，若開放量產，並加以管制及篩選廠商，將會獲得環境保護與產業發展的雙贏，科技部承諾會做好監督。宜蘭縣政府也表示對本案樂觀其成，予以支持，並叮囑未來新竹科技園區管理局要依照環評承諾落實執行，減少對宜蘭地區的環境影響。

立法委員陳歐珀也到場表示，過去15年來宜蘭科學園區因限制量產，導致廠區內門可羅雀，如能開放合乎環境承載量的量產，將可為宜蘭創造4500個工作機會，帶動地方發展，讓年輕人有機會留在家鄉工作，因此代表地方民意表示感謝。

另外，環評委員補充要求開發單位納入全區魚體重金屬調查、加強施工期間空氣污染防制措施、水域生態應增加蝦、蟹、螺、貝類之調查，並每年豐、枯水期各辦理1次調查；開發單位答應予以辦理，最終順利通過環評。

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