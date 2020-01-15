「可能有限度人傳人」中國證實武漢夫妻檔染肺炎

衛福部疾管署署長周志浩說明2019新型冠狀病毒最新情形。（記者林惠琴攝）

2020-01-15 11:24:26

〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢市爆發的2019新型冠狀病毒，世界衞生組織（WHO）表示，可能有限的人傳人，武漢市衛生健康委員會最新發布資訊也提到，在41例確診病例中，有一起夫妻均感染的家庭群聚，但妻子卻無華南海鮮市場的暴露史，算是中方首度證實有限度人傳人；有限度人傳人則指親密接觸風險高。

根據武漢市衛生健康委員會公布的訊息，截至今年1月15日，2019新型冠狀病毒感染的肺炎病例仍維持41例，其中重症6例、1例死亡，已出院7例。

此外，並指出，目前確診41例病例，發現一起為家庭聚集性，夫妻兩人發病，丈夫先發病，為華南海鮮批發市場從業人員，但妻子否認有此市場暴露史。現有調查結果表明，尚未發現明確的人傳人證據，不能排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低。

我國衛福部疾管署署長周志浩解釋，有限度人傳人是指近距離、通常1公尺內， 然後可能接觸一段時間、約十幾分鐘而感染，因此通常是同在一個家戶或是醫護人員照顧病人之下，比較可能發生傳染。至於日常生活接觸，則不太可能有效率或輕易的人傳人，提醒有呼吸道症狀的民眾，應該要戴口罩、勤洗手。

周志浩也提到，目前國內對於2019新型冠狀病毒的防治措施，在一開始規劃時，不論監測、感控、檢疫、醫療處置、病例追蹤，都是已經考慮有人傳人的現象而做了比較嚴謹的防範，未來將持續收集相關資料，滾動式調整與修訂。

疾管署統計，從去年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫以來，已執行25航班，共檢疫2742名旅客及機組員，迄今9名符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」個案，其中7名已排除，另2名檢驗中；目前並無2019新型冠狀病毒確診個案。

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