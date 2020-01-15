國民黨青壯派辭中常委 江碩平︰最不負責任的作法

中常委江碩平。（資料照）

2020-01-15 11:20:22

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨大選慘敗，黨主席吳敦義今下午將率一級主管總辭，部分中常委宣布辭職，黨務將鬧空城，部分未辭中常委今將吃肉圓會商，討論建設性建議，中常委江碩平受訪時表示，辭中常委不負責任，在代理主席期間，中常會還是需要運作，沒有停開的條件。

面對國民黨敗選後的黨內風暴，部分青壯派中常委宣布請辭，部分未辭中常委今中午將聚會吃肉圓會商討論彼此意見。江碩平今早在國民黨中央黨部受訪表示，吳敦義今將率其任命的所有一級主管總辭，中常會會給吳肯定，但不會慰留。

江碩平說，吳敦義過去2年多對國民黨做出很多貢獻，但黨主席因政治責任負責是應該的，中常委會發言慰留的人「我想也不多」，不可能超過10個，會讓吳辭掉黨主席，這是趨勢，負政治責任的表現。

對於部分青壯派辭去中常委職務，江碩平批評，請辭中常委是最不負責任的作法，「黨代表選你出來當中常委，就是希望你在中常會發言監督黨務工作、監督主席所有決定，提出批評」，辭掉中常委在外面做黨的改革委員會很不負責任，而且這屆中常委任期已經屆滿，只是延期改選。

江碩平指出，他給幾位要辭的中常委通過電話，向他們說「辭職沒有意義」，如果不想選，下一任中常委改選就不要選，在看守的代理主席任期內，好好繼續監督，檢討選舉失敗原因比較重要。

江碩平也表示，代理主席責任重大，如何留住黨務主管直到新主席產生後才離開是第一要務，第二要務在於黨務工作還要繼續進行；傳出幾位當初用黨員直選的縣市黨部主委求去，2月以後就不做，基層黨務可能停擺，這也是新代理主席的責任之一。

江碩平強調，中常會最大目的是協助代理主席渡過難關，中常委在中常會中才能講話、監督，才能批評建議，如果不開中常會，整個黨會停擺，沒有停開中常會的理由。

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