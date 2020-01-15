「反滲透法」上路 蔡總統喊話：正常交流不會受影響

總統蔡英文在總統府敞廳發表談話。 （記者王藝菘攝）

2020-01-15 11:17:41

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今簽署「反滲透法」並公告實施，針對外界疑慮，總統也要求行政院針對該法進行三件事情，持續宣導與澄清避免民眾不必要的恐慌；另組成專案小組針對違法態樣公告周知讓民眾分辨瞭解；以及由海基會設置窗口彙整各方意見後提至陸委會處理。

蔡英文總統今上午在總統府敞廳就選後政局發表談話。總統說，選舉已經結束政府要維持政局穩定，因此選後的上班日即完成內閣總辭程序，她並請蘇貞昌繼續擔任行政院長，政府沒有空窗期，政局就會穩定，政府在選後一切運作如常，而立法院正召開臨時會審查中央政府總預算，這是本屆立委最後一項任務，她除感謝朝野立委，執政團隊也將不負所托，積極回應人民期待。

總統並說，她今天已簽署「反滲透法」並公告，對於該法她要重申這不是反交流，違法構成要求是非常嚴謹，如不是受到中國政府指示、委託、資助，包括違法提供政治獻金、競選活動遊說、破壞集會活動及遊行等事項，都屬於正常交流，也將不會受到影響。

對於外界疑慮，蔡總統也要求行政院要做三件事情，包括行政院相關部會持續宣導，避免民眾不必要恐慌並即時澄清；行政院另組成專案小組，針對違法不違法行為態樣公告周知，使民眾易於分辨了解並持續滾動檢視；最後是海基會設置諮詢服務窗口彙整意見，彙整意見提出陸委會專案小組處理。

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