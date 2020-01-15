強調「親美友中」戰略不變 柯：兩岸經貿交流密切

台北市長柯文哲拜會捷克查理大學校長Tomáš Zima博士。（台北市政府提供）

2020-01-15 11:17:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020大選落幕，國民黨潰敗，黨內湧現檢討聲浪，其中包括「九二共識」是否合時宜。對此，人正在台歐洲參訪的台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，國民黨如何處理兩岸，是他們黨內的事情，不會、也沒有權利義務去干預這件事情。

至於國民黨主席吳敦義預計今天會在中常會上請辭，被視為可能接任人選的高雄市長韓國瑜卻表態沒有意願，外界推測，可能是因為擔心被罷免。

柯對此僅數度強調「那是國民黨的家務事」，坦言自己曾認為韓國瑜是有能量去改變國民黨的人，但在這次總統大選消耗掉太多，反而失去改革國民黨的能量，因為他也不可能一次又一次的消耗；國民黨要怎麼改選，外人也不用插嘴，至於罷韓是不是會繼續進行，這恐怕是未來半年台灣政壇的焦點。

柯並提到，民眾黨的兩岸論述過去這段時間已經講得很清楚，就是「五個互相」，因為兩岸間還是有困難，各自有各自的堅持，但我們有輸入2成是來中國大陸，輸出4成到中國大陸，再加上台灣有38萬陸配，如果連其家人算起來，恐怕上百萬人；同樣道理，不管是在中國大陸經商求學，甚至是根本住在那裡的，大概有200萬人，光是上海大概就有70萬人。

柯直言，兩岸間經貿交流相當密切，基於這個理由，即便政治上有爭執，原則上還是盡量保持友善態度，去解決大家面對的問題，所以「親美友中」的基本戰略還是維持。

台北市長柯文哲目前人正在歐洲參訪。（台北市政府提供）

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