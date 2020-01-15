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北市環亞世界大樓排放污水釀惡臭 環局開罰要求改善

稽查人員由三溫暖污水排放管道投入示蹤劑。 （環保局提供）

稽查人員由三溫暖污水排放管道投入示蹤劑。 （環保局提供）

2020-01-15 11:41:14

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市環保局近期接獲反映，南京東路三段、敦化北路交叉口環亞世界大樓附近人行道旁時常飄出惡臭。環保局清查該大樓發現，是位於15樓的「亞太三溫暖」排放大量污水，環保局已進行告發並裁處3萬元罰鍰，並要求該大樓限期提出污水接管與改善計畫。

環保局表示，過去臭味案件多是因雨水側溝排水不良積水所致，清洗周邊溝渠即可消除臭味；但這次在溝渠清洗後仍有民眾反映有臭味。北市環保局因此派員多日駐點進行觀察，並清查該棟大樓各樓層營業樣態，結果發現15樓「亞太三溫暖」產生大量污水，經在其污水排放管道投入示蹤劑追蹤，污水流至該大樓地下室污水池後，未排入衛工管，該大樓管理單位卻以自動控制排水方式，排放至大樓外雨水側溝，造成惡臭四溢。

環保局指出，大樓排放污水應納入衛生下水道，但這棟大樓未經妥善處理即任意排放，已違反水污染防治法，故環保局即對該大樓進行告發裁處3萬元罰鍰，並要求該大樓限期提出污水接管與改善計畫，以徹底解決當地惡臭問題。

環保局呼籲，商辦大樓或社區的污水應透過污水處理設施適當處理後納入衛生下水道，以確保環境衛生。且尚未接管需依靠化糞池處理生活污水者須每年定期找合格水肥清理業者清理化糞池，同時檢查密封相關孔蓋，不但可以維持設施功能正常，還可以減少異味，阻絕蚊蟲產卵孳生，提升住家公共環境衛生。

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