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首頁　>　臺北市

電腦小鮮肉合組詐騙集團 博弈黑網狂吸金

邱嫌被警方移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

邱嫌被警方移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

2020-01-15 10:59:38

〔記者劉慶侯／台北報導〕20歲邱姓男子，受詐騙集團指使籌組一支「電腦小鮮肉」集團，專門操作「假交友、偽投資、真詐財」。他們會先下載正妹帥哥照，在交友網偽裝成「OL辣妹」、「正裝帥哥」出現，再利用虛偽的「DK關鍵科技」等投資網站平台，誘使被害人投資下單，待詐得一定錢數後便「封鎖帳戶」。北市刑警大隊偵七隊查獲邱嫌等11人，初步查出有12人受害，現擴大清查中。

邱嫌所屬的詐騙集團是利用DK關鍵科技、WD環球國際、好萊塢、GIC GROUP等假投資網路平台，誘騙被害人依照指示至超商匯出投資款項，接續便以不同說詞，要求被害人進場加碼。但事後被害人匯款多次未獲利，始知受騙。

警方深入追查發現，邱嫌集團屬有別於傳統詐騙集團一條龍模式，是由國內機房為中心，誘騙被害人透過臉書以LINE加入好友，復經推薦加入虛偽的網路平台參與投資。

至於邱嫌雖然年僅20歲，但精通電腦，旗下所招募的「機房鍵盤手」，也個個都是電腦好手或玩家，全部都沒有任何前科紀錄，年紀也都在20歲左右上下，等得上是一支「電腦小鮮肉」所組成的詐騙集團。

警方調查，被害人依指示到虛擬帳號繳費後，便被邱嫌等人教導開始在平台操作投資下單，初期詐騙成員會告知被害人大獲利，再要求對方繼續籌措資金投入，待被害人多次匯款後，遭詐騙集團便封鎖對方，待被害人發覺有異，才知受騙。

案經北市刑大連月追查，昨日至新北市蘆洲區民義街藏匿於某民宅的詐欺集團詐欺機房，查獲邱嫌等11人，查扣詐欺課程申請書、合約等資料、雙螢幕13台、監視器、手機支、信用卡、薪資袋、現金5萬餘元。

他是先以假交友取得信任後，再輔以假投資誘使被害人受騙。警方初步查出計有陳姓民眾等12位遭詐騙匯款，總詐騙金額達104萬1342元，警方先將全案依加重詐欺、組織犯罪、洗錢防制法移送台北地檢偵辦。另擴大清查尚有無其他受害者中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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