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砸百萬玩手遊卻遇伺服器壅塞 「天堂M」玩家怒告「遊戲橘子」

「天堂M」玩家花費逾台幣200萬玩遊戲，伺服器卻壅塞，故向代理商「遊戲橘子」求償216萬元；但法院認為玩家求償無理由，判決敗訴。（擷取自遊戲橘子）

「天堂M」玩家花費逾台幣200萬玩遊戲，伺服器卻壅塞，故向代理商「遊戲橘子」求償216萬元；但法院認為玩家求償無理由，判決敗訴。（擷取自遊戲橘子）

2020-01-15 10:51:29

〔記者溫于德／台北報導〕蕭姓「天堂M」手遊玩家花費逾台幣200萬元買遊戲幣、道具等，卻遇遊戲伺服器壅塞，向遊戲代理商「遊戲橘子」求償216萬餘元。台北地院認為，依電磁紀錄可知，蕭男均能使用貨幣購買寶物、道具並抽卡，故認定蕭男主張系統不穩定無理由，判決敗訴，可上訴。

蕭男主張，他2017年12月下載「天堂M」，並刷卡購買虛擬貨幣、道具等，陸續已花費208萬元，另也支出手續費、利息費用共4萬餘元。

然而，蕭男後來登入遊戲卻時常碰到伺服器壅塞問題，導致每次需耗費10分鐘到半小時才能登入，且情況長達半年之久，可見遊戲品質不佳，故依合約請求返還買賣價金。

蕭男也說，他多次為遊戲品質問題向「遊戲橘子」反應，卻均未獲得合理回應，後來請求退費也遭拒，其他玩家卻都獲得退費，因此「遊戲橘子」對他有差別待遇，再求償精神慰撫金10萬元，總計索賠216萬3619元。

「遊戲橘子」辯稱，蕭男從2017年底至2018年12月均有連續登入「天堂M」，並使用虛擬貨幣購買道具、參加抽卡活動等，且蕭男申請退費前一日，還在遊戲中抽卡516次，可見蕭男可以正常登入遊戲，故提告無理由。

法院依相關電磁紀錄認為，蕭男確實可以使用遊戲貨幣購買寶物、道具並抽卡，也已消耗170萬遊戲貨幣，故認定蕭男主張系統不穩定無理由，判決敗訴。

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