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首頁　>　臺北市

蔡英文接受BBC專訪談兩岸：這是台灣人民發出的強烈訊息

蔡英文總統連任成功。（資料照）

蔡英文總統連任成功。（資料照）

2020-01-15 10:20:56

〔記者蘇永耀／台北報導〕「英國廣播公司」（BBC）在今（15）日刊出蔡英文總統部分專訪內容，談及總統大選、兩岸關係、國防等議題，總統府今上午也加以公布。被問到期待北京對其勝選有何反應？蔡總統回答，他們應該認真思考選舉結果所表達的人民期望，這是台灣人民發出的強烈訊息，他們不喜歡一直被威脅；我們有成功的民主、有亮眼的經濟，我們值得中國的尊重。

至於兩岸如何才能回到對話？蔡英文表示，中國需要準備好面對現實。這是關鍵，如果他們還沒準備好面對現實，我們無論提議什麼，都沒辦法讓他們滿足。

BBC問及為何中國議題是選民投票的重要因素？總統說，過去3年多來，我們看到中國的威脅加劇，包括軍事演習以及艦艇或軍機繞台，再加上香港發生的事，也讓人民更切身感受到這個威脅的真實性，而且越來越嚴重。

BBC詢問，台灣前任總統馬英九在維持民主的同時，在經濟及文化上，也和中國建立較密切的關係，用持續模糊這個島嶼地位的小代價，這個做法難道不好嗎？總統說明，局勢已經改變了，模楜已經無法再奏效了；我們現在面對的是非常不同的情勢。

至於有批評者認為，總統沒有展現誠意才會引發中國做出這樣的反應，總統回應，她在處理與中國關係方面還蠻理性的，克制不做一些被視為是挑釁的行為。雖然許多人認為我們應該要做得更多，但在過去三年多來，我們一直告訴中國，我們維持現狀的政策沒有改變，我認為這就是我對中國的善意。

BBC詢及，僅就原則上，總統是否贊成台灣正式獨立？ 總統表示，我們沒有需要再次宣布自己為獨立國家，因為我們已經是獨立的國家了，我們自稱為中華民國（台灣），我們有政府、軍隊和選舉。

有關中國日益增加的壓力及目前戰爭的風險？總統強調，「任何時候都無法排除戰爭的可能性，但你必須做好準備，發展自我防衛的能力，但除了軍事準備外，更重要的是，你必須得到國際的支持，所以我們採取了不挑釁的態度，因為我們不想挑釁對岸，讓情勢更糟，或給對岸藉口為所欲為。所以，我們不挑釁，就某種程度而言，我們認為我們在回應對方挑釁行為時，還蠻溫和的」。

至於台灣是否能夠承受軍事行動？總統表示，我們有相當不錯的能力，對中國來說，侵略台灣或試圖侵略台灣將付出很大的代價。

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