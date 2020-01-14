小心「選舉症候群」！醫師：4個方法有助舒緩

2020-01-15 19:01:24

〔記者姜凱玲／台北報導〕選舉結束了，但你或身邊的朋友，是否隨著選舉結束而回歸平靜？或者，還沉浸在狂喜、失落的各種「選舉症候群」中呢？

影片中，我們請來了精神科醫師解惑，告訴大家，什麼是選舉症候群？而在選後又會出現什麼症狀？究竟哪些人比較容易患有選舉症候群？不穩定的情緒持續多久需要注意？

點開影片，一起來幫助身邊患有選舉症候群的親朋好友，陪伴他們走出內心的激情與衝突，趕緊回歸正常生活。

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