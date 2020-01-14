國一小情侶啪啪啪 男10年後讀法律系怒告女方「侵害貞操權」

張姓男大生國一時與同班小朋友偷嚐禁果，被裁定訓誡處分和感化教育，10年後唸法律系讀到民法債權篇，怒告女方及其父母，求償135萬元。（示意圖）

2020-01-14 23:11:49

〔記者楊國文／台北報導〕張姓男大生和陳姓女大生10年前國一時，在女廁等地5度偷嚐禁果，張男當時年僅13歲，被裁定訓誡處分和感化教育，直到張男唸法律系讀到民法債權篇，認為陳女侵害他的貞操權及父母的監護權，要求陳女和父母連帶賠償張男和父母3人共135萬元，高等法院認為構成侵權行為，判女方父、母應連帶賠償張男的父、母各1萬5000元，全案確定。

2009年間，張男和陳女都是13歲，是同班男女朋友。

張男和父母主張，張男和陳女於2009年6月、8月、9月5、20日和10月1日合意性交，而張男當時僅13歲，陳女侵害張男的身體、貞操權及張男父母的監護權等法益，張男也因遭一連串調查、指責，身心感到痛苦，接受長達兩年的心理輔導，影響學業和心理甚鉅。

張男和父母指稱，他們和兒子都不懂法律，直到兒子讀法律系，2017年6月修謮完整的民法債篇總則，才知道2009年間，陳女和張男間的性交行為屬侵權行為，立即提告，並未超過2年追訴權時效，請求法院判陳女和父母連帶賠償張男和父母3人各45萬元，共135萬元。

一審認定張男和父母已超過2年請求權時效，判張男3人均敗訴，3人不服，上訴高等法院。

陳女和父母應訊指稱，對方指稱的侵權行為是發生在2009年，竟直到2018年才提起此訴訟，已超過民法規定的2年追訴期限，此外，張男所稱的2009年8月的性交過程、地點，和同年9月5日的事實和地點均相同，同年8月26日性交並非事實，其他如2009年6月、9月、10月等性交行為，都是張男引誘並性騷擾陳女，陳女當時均予拒絕，不要一直被張男性猥褻，但仍被張以言語、手和性器官不斷逼迫到答應為止，乃違反陳女的性交意願，並非合意性交。

高等法院認為，陳女父母是自張男提告才知其中兩件合意性交案，而張男和陳女都是情竇初開、兩小無猜，性知識也不足，張男生理和心理造成負面影響應非深遠，而陳女、張男當時均不滿14歲，父母均負有監督之責，判陳女父母連帶賠償張男父母兩人各1萬5000元，全案確定。

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