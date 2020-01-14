婦陰道小出血以為更年期 朋友揪團篩檢驚知是癌

國健署建議，符合篩檢資格的女性，至少每3年做1次子宮頸抹片檢查。（資料照）

2020-01-14 20:59:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕56歲的張太太已經連續幾個月陰道小出血，以為是接近更年期、月經不穩定，一直沒理會，後來在朋友揪團下參加篩檢活動做子宮頸抹片檢查，檢驗結果才驚覺竟已是子宮頸癌初期。

衛福部提供30歲以上女性每3年1次子宮頸抹片篩檢，自1995年至今有有超過8成女性曾經接受過抹片篩檢；不過國健署指出，有「定期」每3年做1次篩檢的比率，僅約50.5％左右，原因多是認為身體健康、太忙沒時間，以及覺得不好意思等理由。

國健署指出，定期篩檢有助降地罹癌風險，經比對子宮頸抹片篩檢資料和癌症登記資料後顯示，從未做過抹片檢查者，罹患子宮頸侵襲癌的風險，是3年內曾經做抹片檢查者的3.6倍，屬於子宮頸癌的高危險群。

根據多項研究，子宮頸癌早期（第0期及第1期）的5年存活率高達9成、第2期為67.3％、第3期為57.3％，到第4期則驟降至僅21.1％。

國健署提醒，子宮頸癌大多是因為持續感染人類乳突病毒所致，早期大多沒有症狀，就算是已經停經、很少或很久未有性行為的女性，也千萬別輕忽子宮頸癌的威脅。

國健署建議，符合篩檢資格的女性，至少每3年做1次子宮頸抹片檢查，檢查前避免盆浴、不要沖洗陰道、勿放置塞劑、前一夜不要有性行為及避開月經期間，並攜帶健保卡和身份證，到健保特約提供抹片檢查的醫療院所，即可接受篩檢服務；如果抹片檢查結果有異常者，務必依醫囑接受後續追蹤及治療。

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