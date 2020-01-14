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首頁　>　臺北市

請辭中常委 徐弘庭自爆選舉提異見被打槍

台北市議員徐弘庭請辭國民黨中常委。（資料照）

台北市議員徐弘庭請辭國民黨中常委。（資料照）

2020-01-14 17:48:30

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨立委江啟臣、蔣萬安、林為洲、台北市議員徐弘庭等均表態辭去中常委，其中，徐弘庭指出，選前雖然曾在中常會中數次提出異議，卻沒有被接受，不論是農曆年前完成總統初選時程、總統初選制度不該在選前調整、黨主席不應該開先例自提不分區、以及對黨中央提出的不分區名單提出異議，因此他也做出請辭的回應。

徐弘庭說，身為國民黨最高權力機構中常會一員，他同樣也該做出回應，響應江啟臣的說法，同步宣布辭去中常委，也同步呼籲所有的中常委一同總辭，週三的中常會沒有必要，也不應該決定黨主席吳敦義的請辭案！

至於國民黨發言人、台北市議員王鴻薇今天上午接受電台專訪，談到吳敦義未立即請辭，她說，敗選後黨主席要下台以示負責，這應該是慣例、常規，「不值得說是主席因為敗選而下台，這叫改革，那笑死人了，這叫什麼改革啊！」這只是剛開始起步而已，如果起步都那麼艱難的話，不要再講改革，丟臉死了。

王鴻薇說，在國民黨結構中，中常會是最高權力結構，所以，吳敦義說要向中常會請辭，也不是全然沒有道理，但為什麼會被大家質疑拖延戰術、中常會上演慰留、鞏固權力中心戲碼，如果大家過去覺得中常會是一個值得信賴或完全接地氣，不是只作為黨主席附庸角色，怎麼會有這種疑慮？「但有沒有可能（中常會慰留），有啊！」以前中常會常搞這種亂七八糟的戲碼，所以，中常委也應該總辭。

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