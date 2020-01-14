為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

政院：今年雞蛋產品列稽查重點

行政院發布新聞稿，今年雞蛋產品列為稽查重點。（圖翻攝自行政院網站）

行政院發布新聞稿，今年雞蛋產品列為稽查重點。（圖翻攝自行政院網站）

2020-01-14 16:31:53

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天召開「食品安全聯合稽查專案小組第40次會議」，檢視去年雞蛋產品聯合稽查專案查核成果，並研商今年食安相關稽查專案與跨部會聯合稽查項目，決議將雞蛋產品及兼售食品添加物的化工原料業者列為今年稽查重點。

政院食品安全辦公室表示，去年雞蛋產品聯合稽查，共調查了連鎖賣場通路洗選蛋品計有168品項，分別來自55家洗選場所及149家來源畜牧場。中央結合地方政府的聯合稽查共查核20家洗選業者、15家畜牧場及20家液蛋製造業者，合計55家。查核洗選場所時，發現3件來源畜牧場登記缺失，已依畜牧法裁處在案；另查有1件畜牧場非驗證產品使用驗證標章，已依農產品生產及驗證管理法規定裁處，並終止驗證。

至於稽查不合格者的液蛋製造業者皆已限期改善，並經複查合格。15場畜牧場雞蛋及其蛋雞飼料的動物用藥檢驗結果均未檢出；抽驗8件液蛋產品，其中1件殺菌液蛋檢出沙門氏桿菌與規定不符，已裁處在案。

食安辦表示，為延續107及108年聯合稽查成效，擴大掌握雞蛋產業鏈管理，及防堵非食品用化學物質系統性非法流用於食品，今天在會中決議將雞蛋產品及兼售食品添加物的化工原料業者納入今年稽查重點項目。

食安辦強調，透過跨部會及中央地方協力合作，分別以溯源及追蹤管理產品產業鏈，持續推動各項法規的完善度，可強化從農場到餐桌的食品安全管理體系，落實「食安五環」，以維護民眾食品安全，提升消費者對我國食安環境的信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
變賣黑心噁蛋賺億元 吹哨檢舉人：等9月只有10萬獎金
2019-04-26 12:02

變賣黑心噁蛋賺億元 吹哨檢舉人：等9月只有10萬獎金
稀奇！ 超市裡買蛋 竟有一顆是「三角形」
2018-08-15 20:51

稀奇！ 超市裡買蛋 竟有一顆是「三角形」
過年送禮首選　堅果類禮盒蟬聯No.1

過年送禮首選　堅果類禮盒蟬聯No.1
沙門氏菌致22人感染 美國召回2億顆雞蛋
2018-04-16 11:54

沙門氏菌致22人感染 美國召回2億顆雞蛋
香草園雞蛋出大包！ 製造日期竟是4月9日
2018-04-08 09:04

香草園雞蛋出大包！ 製造日期竟是4月9日
全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0

全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0
臺北市今日熱門
2020-01-11 17:36

11萬韓粉社團臥底全現身！「原來大家都自己人」

2020-01-13 18:56

「王委員，對不起」嗆小燈泡媽韓粉到案！派出所前鞠躬 影片

2020-01-09 22:25

韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了 影片

2020-01-11 17:10

總統立委大選激戰 本報即時開票完整呈現

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播