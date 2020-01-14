寒冬胸痛要小心 醫生：可能是急性心肌梗塞

醫師指出，現在天氣變化大，冷暖不定，正是急性心肌梗塞好發的季節。（萬芳醫院提供）

2020-01-14 15:28:38

〔記者蔡思培／台北報導〕現在正值冬天，不少民眾都穿著大量衣服才敢出門。醫師指出，現在天氣變化大，冷暖不定，正是急性心肌梗塞好發的季節，民眾尤其在大吃大喝後容易發病，如果出現胸悶、胸痛症況要盡快就醫。

萬芳醫院醫師施俊哲表示，目前正值歲末寒冬，天氣變化大、冷暖不定，是急性心肌梗塞好發的季節，民眾尤其容易在大吃大喝後發病。他提醒，如果心肌梗塞超過八個小時，就可能因為心臟肌肉缺血、心臟肌肉將壞死或纖維化，造成心臟不可逆後果。急性心肌梗塞發病一定要把握黃金搶救時間、在病人送達急診90分鐘內完成診斷處置，並做氣球擴張術，打通阻塞的血管，解除危機。

施俊哲說，冠狀動脈阻塞的診斷可透過心導管檢查或電腦斷層冠狀動脈血管攝影（CT256切），看出血管是否阻塞，若檢查後發現是心肌梗塞的高危險群，建議接受外科手術治療。傳統心臟冠狀動脈繞道手術需要切開胸骨、且傷口很大，但現在醫院已經採用複合式手術治療，先將左乳動脈取下接在左前降支，繞過冠狀動脈阻塞狹窄處，再配合心導管在左迴旋支和右冠狀動脈處以導管支架撐開，就能讓病人血流暢通，而且傷口只有5到10公分。

施俊哲呼籲民眾，只要發現胸痛、胸悶現象，就要盡快就醫。如果是有冠狀動脈疾病或開刀治療後的病人，也要注意身體保養、不要抽菸、預防三高，同時維持適當運動，心情保持愉快。

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