貓纜一度傳馬達異常 緊急疏散136名旅客

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
貓空纜車。（資料照）
〔記者蔡思培／台北報導〕貓空纜車今天中午傳出系統異常，當時有136名旅客在纜車上，所幸工作人員隨即啟動備援系統將旅客疏散，無旅客受困，現在纜車已恢復營運。
北捷指出，今天中午12點35分貓空纜車發生馬達異常，工作人員隨即依照SOP、啟動備援系統將約136名旅客於就近車站下車，旅客在13點13分疏散完畢，同時啟動公車接駁，無旅客受困。經維修人員緊急處理，貓纜在14點已恢復營運。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
春節搭貓纜超夯 計程車隊搶客宣稱「要等2、3小時」
貓纜車廂停在半空中 緊急暫停嚇壞遊客
國際級上市建商 鎖定台中市核心推3房精品宅
山區落雷影響 貓空纜車暫停營運
全台跳電貓纜一度停擺 255名旅客受困半空中
離職後兼差幫大體化妝 前美容師被控違「競業條款」
11萬韓粉社團臥底全現身！「原來大家都自己人」
「王委員，對不起」嗆小燈泡媽韓粉到案！派出所前鞠躬
韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了
總統立委大選激戰 本報即時開票完整呈現
熱門推播