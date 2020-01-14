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首頁　>　臺北市

貓纜一度傳馬達異常 緊急疏散136名旅客

貓空纜車。（資料照）

貓空纜車。（資料照）

2020-01-14 14:55:05

〔記者蔡思培／台北報導〕貓空纜車今天中午傳出系統異常，當時有136名旅客在纜車上，所幸工作人員隨即啟動備援系統將旅客疏散，無旅客受困，現在纜車已恢復營運。

北捷指出，今天中午12點35分貓空纜車發生馬達異常，工作人員隨即依照SOP、啟動備援系統將約136名旅客於就近車站下車，旅客在13點13分疏散完畢，同時啟動公車接駁，無旅客受困。經維修人員緊急處理，貓纜在14點已恢復營運。

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