無動力飛行藏「飛安」危機 全台沒有業者完全合格

消保處召開「無動力飛行運動業訪視查核結果」記者會，查核結果顯示，全台13家業者，沒有一家完全符合規定。（記者羅綺攝）

2020-01-14 15:36:53

〔記者羅綺／台北報導〕無動力飛行運動日漸興盛，每年吸引超過2萬人次參與，但飛行傘、滑翔翼等無動力飛行運動屬高風險運動，行政院消費者保護處請教育部體育署於去年針對全國無動力飛行運動業者進行訪視查核，結果發現13家營業的業者中沒有一家完全符合規定。

目前全台共有13家從事無動力飛行運動的業者，分別為新北市2家、宜蘭縣1家、花蓮縣5家、南投縣2家、台東縣2家、屏東縣1家。消保處參議王淑慧表示，由於無動力飛行運動遇有意外時常造成嚴重傷害，對於消費者潛存「飛安」危機，因而請主管機關體育署加強查核。

體育署全民運動組科長王力恆表示，去年6月至11月間體育署邀集學者專家、地方政府及消費者保護官等，針對全台13家無動力飛行運動業者依「無動力飛行運動業輔導辦法」進行訪視查核，檢核項目為「場地設施及設備」、「飛行場域管理」、「緊急應變能力」及「行政事務」4大類、23項訪視指標。

根據訪查結果，13家業者在飛行場域、範圍、設施設備及保險等均符合規範，載飛員的專業證照也均在有效期限內；但有6家業者未建立傘具管理制度、3家未擬定緊急救護計畫及未簽訂契約等；其中花蓮想飛有限公司問題最嚴重，多達6項查核指標無法提供資料，以及2項查核指標無法完全合格。體育署表示，針對缺失部分已請各該業者積極改善。

王力恆指出，統計全台去年透過業者玩「載飛」的無動力飛行運動超過2萬人次，沒有重大傷亡事件，但因考量立法速度較慢，目前的「無動力飛行業輔導辦法」無法源可增訂罰鍰，因此溝通地方政府儘速訂定自治條例，從中訂定罰則加強管理、懲處。

王力恆進一步指出，目前僅有屏東領先訂定「屏東縣無動力飛行運動管理自治條例」，內容規範完整，期望各縣市政府以屏東為範本，加速訂定相關自治條例；同時今年起，體育署也要求所有業者必須向體育署通報發生事故，以加強管理。

消保處副處長吳政學表示，雖然目前僅屏東縣訂有無動力飛行運動管理自治條例，其他尚未訂定相關地方自治條例的地方政府，可先援引消費者保護法第33條查核，並依據同法第36條限期改正，業者不改正，可依同法第58條開罰新台幣6萬元以上、150萬元以下罰鍰。

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