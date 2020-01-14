為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

女華僑分屍案》林嫌自幼缺父母關愛 染惡習踏上不歸路

犯下殺人分屍案的林國平。（記者王冠仁翻攝）

犯下殺人分屍案的林國平。（記者王冠仁翻攝）

2020-01-14 15:42:38

〔記者王冠仁／台北報導〕26歲馬來西亞籍鄧姓女華僑，被同棟房客林國平殺害分屍，林最後疑似畏罪輕生身亡。據了解，林國平手段兇殘、冷血，他從小在缺乏父母關愛的情況下長大，也曾被繼母虐待，為了生存他開始走上歪路，犯案模式也逐漸從小竊案變成強盜案，最後命喪黃泉，結束多舛一生。

據悉，45歲林國平在家中排行老三，上頭還有哥哥與姊姊，林國平幼時母親過世，父親再娶，但父親長期在外跑船，繼母也只「優先」照顧自己的3個小孩；繼母對林國平與其兄姊沒有用心照料，甚至吃飯時還只讓自己的3個小孩先吃。

林國平父親過世後，其繼母一度將林國平與兄姊改從繼母姓，繼母繼承林國平父親遺產、房產，但也沒用在照料林國平與兄姊上；林國平與兄姊直到滿20歲，才改回原本姓氏。

在長期挨餓、家中沒溫暖且父親又不在的情況下，林國平從國中時期開始，就經常在外偷東西果腹，甚至從偷食物飲料變成偷錢，從此養成竊盜習性。林成年後，也常因偷竊被逮，屢次進出監獄，但他在獄中生活也適應不良，他兄姊前去探監，他就曾透露「打死不想回監獄」。

警方說，林國平2005年犯下持刀強盜案後，被判刑7年4個月，他2012年入監服刑，直到2018年才假釋。他出獄後，又因騎車不慎撞上別人，是後必須賠償10萬元給對方，經濟狀況雪上加霜。

據了解，林國平本月12日在基隆一處社區民宅內輕生後，警方在場找到8包香菸、6300多元現金、電擊棒與手銬。警方不排除林可能用電擊棒逼問鄧女提款卡密碼，才有辦法盜領鄧帳戶1萬多元。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女華僑分屍案》兇嫌家中查扣刀具 無血跡反應
2020-01-13 14:39

女華僑分屍案》兇嫌家中查扣刀具 無血跡反應
女華僑分屍案》兇嫌殺人後…拎「大包小包」疑外出丟棄
2020-01-13 13:56

女華僑分屍案》兇嫌殺人後…拎「大包小包」疑外出丟棄
國際級上市建商　鎖定台中市核心推3房精品宅

國際級上市建商　鎖定台中市核心推3房精品宅
女華僑分屍案》搜尋凶器 警重回棄屍地點
2020-01-13 13:18

女華僑分屍案》搜尋凶器 警重回棄屍地點
女華僑分屍案》犯嫌行蹤成謎 警公布照片
2020-01-12 14:01

女華僑分屍案》犯嫌行蹤成謎 警公布照片
全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0

全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0
臺北市今日熱門
2020-01-11 17:36

11萬韓粉社團臥底全現身！「原來大家都自己人」

2020-01-13 18:56

「王委員，對不起」嗆小燈泡媽韓粉到案！派出所前鞠躬 影片

2020-01-09 22:25

韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了 影片

2020-01-11 17:10

總統立委大選激戰 本報即時開票完整呈現

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播