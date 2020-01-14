女華僑分屍案》林嫌自幼缺父母關愛 染惡習踏上不歸路

犯下殺人分屍案的林國平。（記者王冠仁翻攝）

2020-01-14 15:42:38

〔記者王冠仁／台北報導〕26歲馬來西亞籍鄧姓女華僑，被同棟房客林國平殺害分屍，林最後疑似畏罪輕生身亡。據了解，林國平手段兇殘、冷血，他從小在缺乏父母關愛的情況下長大，也曾被繼母虐待，為了生存他開始走上歪路，犯案模式也逐漸從小竊案變成強盜案，最後命喪黃泉，結束多舛一生。

據悉，45歲林國平在家中排行老三，上頭還有哥哥與姊姊，林國平幼時母親過世，父親再娶，但父親長期在外跑船，繼母也只「優先」照顧自己的3個小孩；繼母對林國平與其兄姊沒有用心照料，甚至吃飯時還只讓自己的3個小孩先吃。

林國平父親過世後，其繼母一度將林國平與兄姊改從繼母姓，繼母繼承林國平父親遺產、房產，但也沒用在照料林國平與兄姊上；林國平與兄姊直到滿20歲，才改回原本姓氏。

在長期挨餓、家中沒溫暖且父親又不在的情況下，林國平從國中時期開始，就經常在外偷東西果腹，甚至從偷食物飲料變成偷錢，從此養成竊盜習性。林成年後，也常因偷竊被逮，屢次進出監獄，但他在獄中生活也適應不良，他兄姊前去探監，他就曾透露「打死不想回監獄」。

警方說，林國平2005年犯下持刀強盜案後，被判刑7年4個月，他2012年入監服刑，直到2018年才假釋。他出獄後，又因騎車不慎撞上別人，是後必須賠償10萬元給對方，經濟狀況雪上加霜。

據了解，林國平本月12日在基隆一處社區民宅內輕生後，警方在場找到8包香菸、6300多元現金、電擊棒與手銬。警方不排除林可能用電擊棒逼問鄧女提款卡密碼，才有辦法盜領鄧帳戶1萬多元。

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