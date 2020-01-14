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暗指黃國昌、蔡壁如 柯建銘：走一個作秀、來一個白目

立委柯建銘14日接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

立委柯建銘14日接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2020-01-14 14:38:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕第10屆總統立委選舉落幕，未來立法院除了國民兩黨與時代力量外，還新增台北市長柯文哲創立的台灣民眾黨。民進黨立法院黨團總召柯建銘今受訪時直言，他在立法院27、28年，所有英雄好漢都看過，「走一個作秀、來一個白目」，暗指黃國昌、蔡壁如是作秀、白目；柯建銘並說，朝野協商就是公開場合，電視轉播才看得出來各黨實力，立院是專業，不是作秀、白目就可以，大家都看得很清楚。

針對民眾黨主席柯文哲稱，要把公開透明帶進國會一事，柯建銘質疑，立法院原本就是公開透明，柯文哲搞不清楚？被問及時力立委黃國昌未能進入國會一事，他表示，那是時代力量的問題，不評論個人。

至於未來是否會爭取無黨籍立委林昶佐與民進黨團合作，柯建銘表示，會的；針對民眾黨拋出在野大聯盟的概念，柯建銘說，在野黨監督執政黨天經地義，執政黨樂於接受各種挑戰，民眾黨要組在野大聯盟，那要先問國民黨要不要接受他的領導。

外界關注未來國會龍頭很可能由前行政院長游錫堃接任，形成「游蘇體制」？柯建銘說，沒有所謂游蘇體制，執政就是整個團隊，執政就是府、院、黨團，和諧運作。柯建銘並說，行政院長蘇貞昌這段時間的表現，讓民進黨氣勢起來，他的留任是無庸置疑，這是非常好的安排。

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