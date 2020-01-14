限縮中客影響台灣選舉失敗 林佳龍：期待中國檢討做法

林佳龍表示，中國企圖用中客操作台灣政治，但事實上並沒有成功。（交通部提供）

2020-01-14 14:16:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕每逢台灣選舉，中國總會用中客做為干預選舉的手段，不過日前總統、立法委員選舉，總統蔡英文以逾800萬高票連任，交通部長林佳龍今表示，中國企圖用中客操作台灣政治，但事實上並沒有成功，歡迎中國在選後重新檢討限縮中客來台這損人不利己的做法，用平常心重新建立起交流良好機制，相信這才是大家所期待看到的情況。

林佳龍今出席交通部運輸研究所舉辦重點運輸研究策勵研討會，面對媒體詢問總統大選蔡英文順利連任，使許多觀光產業的股票都面臨跌停。林佳龍表示，台灣觀光業發展是有很好前景，為了以觀光立國，已彙集產官學研節各界意見，制定2030觀光政策白皮書；而股市變化也是兩面，依賴中國市場會比較不那麼樂觀，但有些旅行業主力做日本、韓國，它們股價反而上漲。

林佳龍說，過去這4年來，中國用中客作為統戰工具，效益已經遞減，台灣觀光4年前依賴中客，其占了入境旅客41%左右；不過台灣化危機為轉機進行觀光結構轉型，去年中客占比已降到25%，台灣可說是面向世界，有更多國際觀光客來台。現在觀光政策3支箭（觀光局升格觀光署、召開全國觀光會議、制定2030觀光政策白皮書）已陸續射出，業者都期待能進一步落實政策白皮書，而蔡英文連任後會實現觀光業者承諾的政策願景，努力達成2030年有2000萬入境旅客目標。

不過中客是否不再限縮，這並非台灣單方面能決定，林佳龍表示，台灣當然是歡迎中客來台旅遊，能做的就是釋出善意，期許選後交流能正常化。但不論中客是否恢復，今年在推動國民旅遊方面，都會有新思維跟做法，不是只有補助措施而已；包含調整觀光旅遊體質、強化各個觀光亮點等。

林佳龍強調，今年政府已做好最壞打算與最好準備，不論中客是否能恢復，大家要對政府有信心，政府會與觀光業界一起努力，讓台灣成為觀光大國。

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