藍委紛辭中常委 黨內酸：任期早過、跟風作秀

有中常委身分的江啟臣、蔣萬安、徐弘庭昨深夜已經在臉書上辭去中常委身分。黨內人士對此不以為然痛批，中常委任期早就過了，現在跳出來根本是打假球。（記者叢昌瑾攝）

2020-01-14 13:53:31

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨在總統、立委選舉慘敗，黨內檢討聲浪四起，身兼中常委的國民黨立委江啟臣昨晚帶頭請辭，多位立委跟進；黨內人士對此不以為然痛批，中常委任期早就過了，現在跳出來根本是打假球，況且這些人在中常委任內曾堅持、抗議過嗎？黨內需要的是願意跳出來承擔的人，不是跟風作秀的人。

國民黨中常委任期原本去年10月就屆滿改選，但當時全代會決議延至今年總統、立委選舉投票後再改選，最快2月就要重選中常委；黨內人士痛批，中常委任期早就到了，辭職根本沒有意義，這些請辭的人平常開幾次中常會，自己心知肚明。

黨內質疑，這些帶頭的人在中常委任期內到底堅持、抗議過什麼？如果曾經有發言，黨主席吳敦義不理也就罷了，但歷經總統初選、不分區立委的風波，這些人有站出來過嗎？更何況，吳敦義週三就準備下台，時間還沒到就跳出來，為的是什麼？

黨內痛批，年輕人就討厭國民黨內鬥，有種就出來選黨主席，否則一樣是內鬥、逼宮，可惜的是，裡面有人是青壯派領導者，大家期待他們做的是站出來承擔，不是只會喊一喊。

另一位黨內人士也說，吳敦義常把每個月要籌3000萬元掛在嘴上，嚇跑一堆有志之士，那只是一開始，現在國民黨有黨費收入，一年有政黨補助款2億3千多萬元，情況沒有這麼艱困，真心希望青壯派站出來領導。

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