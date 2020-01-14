抬棺抗議涉違反集遊法 北檢再傳張安樂

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂。（資料照）

2020-01-14 13:23:48

〔記者錢利忠／台北報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，被控接受中國金援在台從事組織犯罪活動，去年才被依違反政治獻金法、偽造文書等多罪起訴；白狼等統促黨成員，去年初另因抬棺抗議，涉嫌違反集會遊行法一案，台北地檢署今再次傳喚張安樂出庭。

去年2月26日早上10時許，張安樂等統促黨成員，在未經合法申請下，涉動員大批抗議人士，在北市中山南路立法院周邊違法舉行集會，經警方依違反集會遊行法舉牌警告、命令解散、制止，張安樂等人事後被函送法辦。

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