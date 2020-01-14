政院核定3項國軍加給 定翼機中校調增最高144萬元

總統蔡英文上午出席0102黑鷹失事殉職者聯合公祭時，宣布行政院已核定「士官長專業加給」、「飛行軍官續服獎金」及「國軍空降特戰勤務加給」等3項國軍加給。（記者劉信德攝）

2020-01-14 12:59:09

〔記者黃欣柏、涂鉅旻、吳書緯／台北報導〕總統蔡英文上午出席0102黑鷹失事殉職者聯合公祭時，宣布行政院已核定「士官長專業加給」、「飛行軍官續服獎金」及「國軍空降特戰勤務加給」等3項國軍加給。軍方稍早說明，政院核定內容包括一等士官長加給調增2635元、高空跳傘各階提升4400元等，而符合「飛行軍官續服獎金」請領規定的定翼機中校，每年增調為最高144萬元。

根據國軍說明，「士官長專業加給」是依勤務特性來酌予調增核發基準，其中一等士官長調增2635元，二等士官長調增2560元，三等士官長則調增895元。

在「飛行軍官續服獎助金」部分，本次除將請領年資從服滿現役最少年限14年至24年，調整為服滿現役14至30年之校級飛行軍官外，也調增了申領金額，其中定翼機上校及少校每年調增為最高108萬元，中校每年調增為最高144萬元；旋翼機上校及少校每年調增為最高72萬元，中校每年調增為最高102萬元。

在「國軍空降特戰勤務加給」部分，高空跳傘各階均提升4400元，一般跳傘各階提升4000元。

軍方指出，該3項加給於109年1月14日核定，追溯自109年1月1日生效實施，這是參謀總長沈一鳴和總士官長韓正宏生前積極推動的方案，能夠提升國軍招募及留營誘因，使各職類人力持續成長。

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