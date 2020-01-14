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女友不想活 他壓她頭浸浴缸助死...判刑5年定讞

更二審認定是受託自殺罪，改判蔡榮貴5年，最高法院今維持更二審認定，駁回檢方與蔡男上訴，全案終於定讞。（示意圖）

更二審認定是受託自殺罪，改判蔡榮貴5年，最高法院今維持更二審認定，駁回檢方與蔡男上訴，全案終於定讞。（示意圖）

2020-01-14 12:40:04

〔記者張文川／台北報導〕高雄市49歲男子蔡榮貴，9年前時年30歲的李姓女友有意尋短，蔡男說願意和她一起走，兩人一起去買木炭，到汽車旅館開房間打算共同結束生命，李女服藥陷入昏睡，本來就不想死的蔡男燒熄炭火，被控將女友抱進注滿水的浴缸，按進水中將她溺斃。

檢方依殺人罪嫌起訴蔡男，案經纏訟9年幾度逆轉，高雄地院一審依殺人罪重判15年，但二審高雄高分院認定是「受託殺害本人罪」，改判6年；更一審又改依殺人罪判刑12年，更二審卻又認定是受託自殺罪，改判5年。最高法院今維持更二審認定，駁回檢方與蔡男上訴，全案終於定讞。

檢察官上訴認為，蔡男是蓄意殺人，而蔡男也主張他確實要和女友一起死，他也有服藥，醒來後發現她已死在浴缸裡，否認是他將她抱到浴缸，不知道女友怎麼進浴缸的，他並沒有按壓女友頸部，是她自己溺死的，因此也提上訴。

最高法院根據相關證據，認定蔡男跟李女一起去買木炭，有監視器影像為證，李女也有傳簡訊向蔡表明她想要死，證明被害女子想要燒炭及服藥尋死，認定確實為受託自殺罪，駁回上訴定讞。

判決指出，李女2011年5月初因工作壓力大、心情差、常做惡夢，萌生死意，傳簡訊給蔡男透露輕生念頭，蔡男雖不想死，但仍向她佯稱願意陪她一起死。

5月8日下午，蔡男開車載她投宿汽車旅館，自己再去上班，當晚李女仍死意甚堅，蔡載她去買木炭和打火機再返回旅館，蔡男見無法再拖延，只好依李女指示在套房蒸氣室點火開燒，李女進去服用安眠藥後昏睡。

檢方起訴時認定，蔡男見煙霧瀰漫，就用礦泉水澆熄木炭，將浴缸水位放滿，抱李女進浴缸，按壓頭部進水裡致窒息溺斃，他再服安眠藥製造共同殉情假象，隔天上午蔡男醒來，將李女搬出浴缸，打電話通知李女的姊姊告知死訊。

蔡男否認「受託自殺」，堅稱兩人是「同謀自殺」，他當時發現女友內褲藏有2包藥，就搶下藥物搶先吃掉，過沒多久他就沒有了意識，直到隔天醒來，才發現女友已死亡，他不知女友怎麼進浴缸的，更沒有壓頭浸水溺斃她。

更二審認定，李女鼻竇有進水，在水中曾經閉氣，肺部輕微水腫，顯示生前有掙扎，且李女先前已洗過澡，也沒泡澡，沒理由再於浴缸放水，認定確實是蔡男將浴缸裝滿水，再將昏睡的李女抱入溺死；但李女從頭至尾未表達改變尋死之意，法官因此認定蔡男構成受託自殺罪，而李男的本意並不想死，所以不構成共謀自殺的免刑條件。

李男在審理期間答應賠償李母160萬元，並已支付100萬元，李母同意給他自新機會，但法官考量李女對蔡男用情甚深，表達死意後，蔡男竟不攔阻，甚至表面上答應一起死，卻依李女指示殺害她，辜負李女情意，因此仍重判5年定讞。加工、幫助、受託自殺罪的法定刑度為1年以上、7年以下。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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