網路瘋傳照片查證 船主：不是「上大號」，是「上大168號」

網路瘋傳照片查證，船主說不是「上大號」，是「上大168號」。（網路）

2020-01-14 11:21:34

〔記者劉力仁／台北報導〕最近網路瘋傳一張照片，有一艘尚未下海的新漁船，船身寫著「上大」兩字，照片上面文案影射這艘船的船名為「上大號」，本報記者找到洪姓船主，船主強調船名為「上大168號」，並非「上大號」。

洪姓船主表示，這艘新船已於去年9月下水，平常停泊在澎湖七美漁港，她的兒子是船長，在澎湖近海捕魚，今天也正常出海，對於網路上為何有人傳這張照片，她並不清楚，但船名並非「上大號」，而是「上大168號」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法