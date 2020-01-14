布拉格棄北京！與北市締結姊妹市 賀瑞普：台北像第二故鄉

柯文哲訪歐，與布拉格市長賀瑞普（右），在布拉格市政廳簽署協定，正式締結為姊妹市，還一起到植物園種植台灣樟樹。（台北市政府提供）

2020-01-14 10:55:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕布拉格棄北京改與台北締結為姊妹市，布拉格市長賀瑞普表示，雖然兩市在地理位置上分隔遙遠，但對民主價值、人權文化自由的尊重，將我們串連起來；柯文哲則說，兩市簽訂姊妹市，這不是一個結束，而是一個更緊密交流的開始。

儘管捷克總統齊曼（Milos Zeman）呼籲強化中國與捷克間的關係，但捷克首都、布拉格的市長賀瑞普不僅數度強調不接受中國的「一中原則」，去年10月更取消與北京姊妹市協議的決定，改和台北市簽署姊妹市，成中外媒體討論的焦點之一。

柯文哲12日深夜率領市府團隊赴捷克、拉脫維亞、 愛沙尼亞及芬蘭等4國參訪，首站來到布拉格，他與布拉格市長賀瑞普，在布拉格市政廳簽署協定，正式締結為姊妹市，典禮後進行閉門會議，接著到郊區的植物園一起種植台灣樟樹，並在賀瑞普的官邸共進晚餐。

賀瑞普在姊妹市簽署典禮致詞時，也意有所指的提及，人們選擇新舊朋友應該更為謹慎，尤其是當老朋友處境艱難的事情，正確和容易之間，更重要的是道德上的選擇，很高興簽署之後，兩市長久的合作，將升格為姊妹市的等級，兩市市民彼此可以互相學習，促進雙方繁榮。

賀瑞普還說，台北就像是他第二個故鄉，自己時常懷著感恩心情回想旅台時光以及當時的人們；柯文哲則是當場再邀賀瑞普來台，「台灣是你的第二個家，歡迎再來台灣，台灣一定會熱情歡迎你」。

柯文哲並直言，布拉格可以和所有城市締結姊妹市，但北京應該也要讓布拉格和世界上所有城市締結姊妹市，這才是對的；就像台北渴望和世界交朋友一樣，北京不應該去做限制，應該要樂觀其成。

柯文哲感謝賀瑞普對台灣的友善，提及賀瑞普10幾年前曾經在林口當過實習醫師，猜測應該是當時台灣人民對他非常友善，讓他從此愛上台灣，自己的人生哲學是心存善念、盡力而為，我們應該嘗試對這個世界表達最大善意，因為不曉得幾年後你會獲得怎麼樣的回報。

柯文哲強調，台北還是要藉著城市外交，和世界上所有人、所有城市交朋友，引用世界大運的精神就是台灣走出去、世界走進來，讓世界看見台灣，這也是我們在台北市推廣城市外交的主要精神。

在兩市市長的見證下，北市府和布拉格市府的官員隨後也簽署了動物園、觀光合作、智慧城市等三項備忘錄，其中動物園贈送了2隻穿山甲給布拉格。

柯文哲說，穿山甲是瀕危動物之一，也是台灣特有動物品種；北市府發言人周台竹則是提到，「我們從賀瑞普的臉書發現，他特別喜歡穿山甲，因此這也有了另外一層意義」。

柯文哲訪歐，與布拉格市長賀瑞普，在布拉格市政廳簽署協定，正式締結為姊妹市，還一起到植物園種植台灣樟樹。（台北市政府提供）

柯文哲訪歐，與布拉格市長賀瑞普，在布拉格市政廳簽署協定，正式締結為姊妹市，還一起到植物園種植台灣樟樹。（台北市政府提供）

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