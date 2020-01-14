聯合公祭》民眾自發到場追弔殉職將士 坐滿飛機棚廠

黑鷹失事殉職8將士公奠儀式，國防部開放松山基地5號棚場讓民眾透過現場即時轉播參與儀式。（記者吳書緯攝）

2020-01-14 10:45:56

〔記者吳書緯、涂鉅旻、黃欣柏／台北報導〕國防部今天上午在空軍松山基地舉行故參謀總長沈一鳴等黑鷹直升機殉職將士聯合公奠儀式，總統蔡英文親臨弔唁將士英靈，並頒發追晉官階、勳章與褒揚令，會場氣氛備極哀榮。國防部也開放全國各界民眾參加公奠儀式，一早就有民眾自發到場參與儀式，軍民一同向殉職將士致上敬意及道別。

今天上午的聯合公奠儀式在空軍松山基地的4號棚廠舉行，總統蔡英文與副總統陳建仁、候任副總統賴清德與國防部長嚴德發等文武百官到場弔唁；國防部同時在旁邊的5號棚廠設置儀式即時轉播會場，開放三軍官兵以及參與民眾觀禮，現場設置約1600席座位，平常停放總統專機的機棚湧入了向殉職將士的軍民。

一早松山基地外即有民眾自發在等候進場，原本陰天有雨的天氣在約8點30分時逐漸轉晴，民眾也陸續抵達轉播會場致敬觀禮。也有民眾也自發性的準備白花表達敬意，典禮儀式由總統率國安會秘書長李大維等人獻花致敬，並行三鞠躬禮，總統離場後由各機關弔唁，國防部也安排觀禮民眾至4號棚廠向殉職將士弔唁，隨後在近中午時進行啟靈儀式，移柩車隊將自松指部出發至台北市第二殯儀館。（11:12更新）

黑鷹失事殉職8將士公奠儀式，圖為覆蓋國旗畫面。（記者劉信德翻攝現場螢幕）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法