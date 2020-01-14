新聞幕後》黑鷹失事後通過軍方三項加給 蔡英文總統暖心促成

總統蔡英文（右）在聯合公奠典禮中頒授獎章、追晉官階及頒贈褒揚令給將士家屬。圖左為參謀總長沈一鳴夫人。（記者劉信德攝）

2020-01-14 10:42:41

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統今在殉職將士聯合公奠典禮上，宣布行政院已核定士官長專業加給、空降特戰勤務加給、飛行軍官續服獎金等3項國軍加給，高層官員今天透露，三項加給案曾因行政院幕僚單位有意見而卡關，此次能夠順利通過的原因，是蔡英文總統主動詢問軍方，有沒有沈總長及韓正宏總士官長生前推動但尚未落實的方案，並在國防軍事會談後主動致電行政院要求處理，才能趕的上在今天聯合公奠典禮上宣佈。

高層官員指出，黑鷹直升機在1月2日失事，造成沈一鳴總長等8位將士殉職，蔡英文總統則在1月3日召集國安會及國防部進行國防軍事會談，會中除了交付國防部三項任務，要確保軍心民心穩定丶裝備安全及台海安全之外，蔡總統在會中也詢問國防部長嚴德發及與會軍事首長，有沒有哪些案子是沈總長及韓總士官長生前推動丶但尚未落實的。

官員說，國防部會中一一盤點各項方案的進度，並提到沈總長及韓總士官長關切的國軍幾項加給案，有些已獲政院同意但尚未公佈，有些是政院內部幕僚單位有意見，還沒有獲得同意通過，其中，包括飛行員續服現役獎金案，以及士官長專業加給案時等等，而空降特戰部隊加給（俗稱傘兵加給）的調高，先前已獲政院同意，並規劃在今年元旦起生效，但因總預算尚未通過，因此空降特戰官兵尚未領到。

高層官員說，蔡總統向軍方明確表示，尚未獲得通過的幾項加給案，一定要儘快促成通過，確保官兵權益，不要讓沈總長及韓總士官長留下遺憾。

據了解，蔡總統在1月3日的國防軍事會之後，曾主動致電行政院，了解卡關的問題出在哪裡，並要求政院全力以赴達成，行政院隨後在上週證實，士官長專業加給案已獲通過，正在跑行政程序，而飛行員續服現役獎金調高案也在同時獲得政院同意通過。

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