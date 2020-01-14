為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

新聞幕後》黑鷹失事後通過軍方三項加給 蔡英文總統暖心促成

總統蔡英文（右）在聯合公奠典禮中頒授獎章、追晉官階及頒贈褒揚令給將士家屬。圖左為參謀總長沈一鳴夫人。（記者劉信德攝）

總統蔡英文（右）在聯合公奠典禮中頒授獎章、追晉官階及頒贈褒揚令給將士家屬。圖左為參謀總長沈一鳴夫人。（記者劉信德攝）

2020-01-14 10:42:41

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統今在殉職將士聯合公奠典禮上，宣布行政院已核定士官長專業加給、空降特戰勤務加給、飛行軍官續服獎金等3項國軍加給，高層官員今天透露，三項加給案曾因行政院幕僚單位有意見而卡關，此次能夠順利通過的原因，是蔡英文總統主動詢問軍方，有沒有沈總長及韓正宏總士官長生前推動但尚未落實的方案，並在國防軍事會談後主動致電行政院要求處理，才能趕的上在今天聯合公奠典禮上宣佈。

高層官員指出，黑鷹直升機在1月2日失事，造成沈一鳴總長等8位將士殉職，蔡英文總統則在1月3日召集國安會及國防部進行國防軍事會談，會中除了交付國防部三項任務，要確保軍心民心穩定丶裝備安全及台海安全之外，蔡總統在會中也詢問國防部長嚴德發及與會軍事首長，有沒有哪些案子是沈總長及韓總士官長生前推動丶但尚未落實的。

官員說，國防部會中一一盤點各項方案的進度，並提到沈總長及韓總士官長關切的國軍幾項加給案，有些已獲政院同意但尚未公佈，有些是政院內部幕僚單位有意見，還沒有獲得同意通過，其中，包括飛行員續服現役獎金案，以及士官長專業加給案時等等，而空降特戰部隊加給（俗稱傘兵加給）的調高，先前已獲政院同意，並規劃在今年元旦起生效，但因總預算尚未通過，因此空降特戰官兵尚未領到。

高層官員說，蔡總統向軍方明確表示，尚未獲得通過的幾項加給案，一定要儘快促成通過，確保官兵權益，不要讓沈總長及韓總士官長留下遺憾。

據了解，蔡總統在1月3日的國防軍事會之後，曾主動致電行政院，了解卡關的問題出在哪裡，並要求政院全力以赴達成，行政院隨後在上週證實，士官長專業加給案已獲通過，正在跑行政程序，而飛行員續服現役獎金調高案也在同時獲得政院同意通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
聯合公祭》美軍現役將領現身 致敬黑鷹將士
2020-01-14 10:36

聯合公祭》美軍現役將領現身 致敬黑鷹將士
聯合公祭》 總統頒褒揚令 靈柩覆國旗場面哀榮
2020-01-14 10:03

聯合公祭》 總統頒褒揚令 靈柩覆國旗場面哀榮
國際級上市建商　鎖定台中市核心推3房精品宅

國際級上市建商　鎖定台中市核心推3房精品宅
聯合公祭》蔡總統感傷點名殉職將士 宣布政院已核定3項國軍加給
2020-01-14 09:26

聯合公祭》蔡總統感傷點名殉職將士 宣布政院已核定3項國軍加給
秒回要他繼續衝！週刊爆蘇貞昌一句話 博小英信任
2020-01-14 07:38

秒回要他繼續衝！週刊爆蘇貞昌一句話 博小英信任
臺北市今日熱門
2020-01-11 17:36

11萬韓粉社團臥底全現身！「原來大家都自己人」

2020-01-13 18:56

「王委員，對不起」嗆小燈泡媽韓粉到案！派出所前鞠躬 影片

2020-01-09 22:25

韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了 影片

2020-01-11 17:10

總統立委大選激戰 本報即時開票完整呈現

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播