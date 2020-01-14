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「離職要到新主席就任後」吳敦義總辭挨批「請辭待命」

國民黨大選慘敗，黨主席吳敦義已宣布明天將率全體黨務幹部向中常會總辭，今天傳出總辭方案為離職交接時間要等到新任黨主席就任，上午已有昔日被視為挺吳派的中常委抨擊，這無異是「請辭待命」。（記者劉信德攝）

國民黨大選慘敗，黨主席吳敦義已宣布明天將率全體黨務幹部向中常會總辭，今天傳出總辭方案為離職交接時間要等到新任黨主席就任，上午已有昔日被視為挺吳派的中常委抨擊，這無異是「請辭待命」。（記者劉信德攝）

2020-01-14 10:55:48

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨大選慘敗，黨主席吳敦義已宣布明天將率全體黨務幹部向中常會總辭，前天被中常委質疑是留「第二步」，等待慰留，今天更傳出許多中常委聽說，黨中央提報明日中常會的總辭方案為離職交接時間要等到新任黨主席就任，上午已有昔日被視為挺吳派的中常委抨擊，這無異是「請辭待命」。

面對黨內質疑，某黨務人士回應，吳敦義請辭的心意已決，本來就是真的要走，只是因為任期還有一年多，希望把黨魁補選工作做好，所以「請辭待命」說法也沒有錯，只要新主席產生後，全體黨務主管就會辦理業務交接，所以吳敦義沒有「慰留」的問題。

這位中常委指出，已經有很多中常委已經聽說，明天黨務部門要提出的案子，是吳敦義帶所有黨務主管總辭，但離職交接時間要等到新主席改選就任當天，「接下來黨務系統、黨魁補選工作，仍由吳敦義的黨務團隊發號施令，這叫『請辭待命』，跟當年凍省時宋楚瑜搞的那招一樣」，如果明天中常會硬要通過，未來黨內就會吵不完了，質疑者會懷疑是否是「以拖待變」，而且未來選出的新主席是「傀儡」，所有中常委都不希望這種情況發生，如果黨中央明天要強硬通過這個方案，接下來肯定會有一堆人辭去中常委。

據透露，有中常委原本決定不出席明日中常會，就是不想替吳敦義的總辭方案背書，但被規勸如果不去，才是真的替吳背書，另外有人提議搞流會，但被其他中常委否決，認為如果明日中常會流會，這下吳敦義就更不必辭了。

一位過去被視為挺吳派的中常委說，雖然大家過去挺吳敦義，這次站在為了國民黨好，某種程度上也是為吳敦義好，希望吳敦義要辭得乾脆，明天就完全交出黨權，否則對吳敦義離開的身影非常得傷，依照黨章規定，就由第一副主席曾永權代理黨務，但如果曾永權等副主席全部都要綁在一起總辭，中常會其實可以推舉不分區立委第一名的現任政策會執行長曾銘宗或任何一位中常委代理黨務，直至新主席就任為止。

對於江啟臣、蔣萬安、黃昭順等中常委已經宣布請辭，這位中常委不以為然的說，這些人平常都很少出席中常會，而且作法讓其他中常委不以為然，因為中常委馬上就要改選，現在辭，這些人3月還要不要參選中常委？「還是你要參選黨主席？」

這位人士強調，要辭職很簡單，況且中常委本來就要改選了，重點是如何解決當下的問題，與其辭職，為何明天不來中常會，反對吳敦義續留，這才是負責任的態度。

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