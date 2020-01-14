民眾黨5席立委 謝佩芬：對民進黨是警訊跟危機

台灣民眾黨第一次投入大選，搶藍也搶綠，取得5席不分區立委，對民進黨有威脅嗎？謝佩芬認為，這對民進黨是警訊跟危機。（資料照）

2020-01-14 09:57:07

〔記者陳璟民／台北報導〕下屆總統及立委大選11日落幕，民進黨台北市第六選區（大安）立委候選人謝佩芬，在艱困選區得票率42.3%、得票數7萬5718多票，雙創新高，惜仍落敗，她今早被詢及台灣民眾黨第一次投入大選，搶藍也搶綠，取得5席不分區立委，對民進黨有威脅嗎？謝認為，這對民進黨是警訊跟危機，民眾黨主席柯文哲表明要選2024年總統，也要在2022年遍地開花競選公職，民進黨要妥為因應。

謝佩芬於接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時，分析她能在大安區刷新民進黨得票最高紀錄的原因，包括選民對年輕候選人接受度高、蔡英文總統守護中華民國台灣、國民黨支持者覺得總統候選人韓國瑜親中而背離忠黨愛國價值、人口結構改變及年輕人勇於出來、香港「反送中」效應等，只要民進黨繼續耕耘就有機會在此翻轉。

周說，謝的對手、國民黨立委林奕華沒有大缺點，是朱系人馬，跟韓國瑜切割，最後關頭還放跟立委蔣乃辛的照片，凸顯交棒意味，卻不放韓國瑜的照片，刻意跟韓切割，也是林勝出的原因。

謝佩芬表示，國民黨每次選輸都說要改革，2000年政黨輪替至今，相較於民進黨換了好幾個黨主席跟總統候選人，國民盤點來盤點去就是哪幾個，黨主席吳敦義宣布辭職後，喊出可能接替人選有8位，前總統馬英九還被算回來，看不到有新人出來，其實政黨發展中空的幾年，可用老將去補，接下來總是要傳承，但國民黨新生代也沒有讓選民感受到活力跟新氣息，國民黨會新黨化，新黨則漸漸走入歷史。

至於是否會在政壇繼續努力？留在大安區？參選台北市議員？謝佩芬回應，有機會的話，願意在政壇上繼續耕耘，「任何適合的地方都可以」、「剛選完3天，還在補眠」；但謝後來被周問到選議員選得上嗎？，謝說，應該是可以啦，只是不曉得黨內其他議員怎麼想？

周認為這次立委選舉，泛綠有多位優秀年輕選將落選，如謝佩芬、吳怡農、蔡沐霖、張銘祐、洪慈庸等，民進黨、蔡英文應該找來開會，加以組織、培養，對此，謝表達認同。（10:02更新）

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