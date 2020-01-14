聯合公祭》蔡總統感傷點名殉職將士 宣布政院已核定3項國軍加給

總統蔡英文（右）在聯合公奠典禮中頒授獎章、追晉官階及頒贈褒揚令給將士家屬。圖左為參謀總長沈一鳴夫人。（記者廖振輝攝）

2020-01-14 09:26:09

〔記者黃欣柏、涂鉅旻、吳書緯／台北報導〕國防部今在空軍松山基地舉行參謀總長沈一鳴等0102殉職將士的聯合公奠典禮，並由總統蔡英文親自頒授獎章、追晉官階及頒贈褒揚令給將士家屬。蔡總統致詞時除以三軍統帥身分點名感謝殉職者，也宣布行政院已核定參謀總長沈一鳴、韓正宏士官長等人生前努力推動的士官長專業加給、空降特戰勤務加給、飛行軍官續服獎金等3項國軍加給。

今包括蔡總統與國防部長嚴德發外，副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、監察院長張博雅、立法院長蘇嘉全、前行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊、前副總統吳敦義等均出席聯合公祭會場，共同向殉職將士致上最高敬意，現場氣氛肅穆隆重。

蔡總統致詞時指出，她要代表全體國人感謝殉職將士們為國家的付出與貢獻，這8位優秀的將士殉職，不僅是國家重大損失，也讓國人感到十分心疼與不捨。

蔡總統說，這些日子以來，她看到社會各界紛紛表達對將士們的追思與懷念，包括在網路平台上看到許多悼念文字，以及台北賓館追思會場湧入1萬2千多位民眾前去獻花，還有台北101大樓外牆亮起了「謝謝你們畢生守護我們的家」等文字，都讓她充滿感動與感謝，因為這代表全體國人對國軍確保國家安全、堅定守護家園的決心，給予最高的認同與肯定，徹底展現出軍民一家親的精神。

蔡總統表示，身為三軍統帥，她會給國軍弟兄姊妹最大的支持，因此她要宣布，國軍3項加給方案包括沈一鳴總長、韓正宏總士官長生前推動的飛行軍官續服獎金、士官長專業加給及空降特戰勤務加給，行政院都已經核定，所有受惠弟兄姊妹必須要記住，這是沈總長和韓士官長念茲在茲的事情，他們和殉職弟兄恪盡職守、保家衛國，他們精神永遠存在心中。

蔡總統強調，未來國軍弟兄姊妹繼續堅守崗位，繼續守護國家，就是向殉職者道別、懷念最好的方式，她相信這次事故不會擊倒我們，只會讓我們更加團結。

蔡總統也提到，從事故到現在，殉職將士的眷屬都展現最堅強的一面，她在慰問時也感受到心痛與難過，國軍將士之所以能心無旁騖、恪盡職守，都是家屬的支持與成全，她要代表國人向所有國軍眷屬致上最高感謝。

最後蔡總統除了感謝所有向殉職將士表示哀悼的國際友人，也以中華民國三軍統帥身份做殉職將士做最後一次點名，「各位辛苦了，謝謝你們，你們任務完成了，國家永遠感謝你、也懷念你！」

聯合公奠典禮，各界代表追思參謀總長沈一鳴等0102殉職將士。（記者廖振輝攝）

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