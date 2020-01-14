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國民黨改革 李彥秀：建立以台灣主體性的兩岸論述

立委李彥秀連任失敗。（資料照）

立委李彥秀連任失敗。（資料照）

2020-01-14 08:54:18

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨在總統、立委大選慘敗，面臨改革難題，順利連任的國民黨立委江啟臣、蔣萬安昨提晚宣布辭去中常委職務，希望促進改革，不幸連任失敗的李彥秀今早在臉書發表長文，對於世代交替、兩岸論述提出意見，更強調改革不能嘴巴說說，不能只有敗選時才想到改革，也該建立以台灣主體性的兩岸論述。

李彥秀今早在臉書發文表示，對於個人的規劃方面，她期許自己隨時做好準備，絕不迴避承擔責任。對於國民黨的未來，更有許多擔憂以及混亂的思緒。

李彥秀強調，國民黨當然要改革，但是不是只有嘴巴說說，更不能只有在選敗時才想到改革，4年前國民黨第一次完全在野，本應該是最好的改革契機，九合一大勝，讓改革的聲音如鯁在喉，這次的選舉，世代對立的海嘯襲來，國民黨卻毫無自知。

李彥秀指出，希望建立以國會為主戰場的在野黨機器。國民黨過去的制度都是以執政為思考的制度設計，應建立以在野為思考的黨務制度。民進黨早就理解在野黨真正的戰場在國會，國民黨的黨機器都沒有意會到在野黨的國家政務話語權，早就轉移到國會，而不是中常會，必須建立以國會黨團，國會議事攻防為考量的黨務機器。

對於世代交替，李彥秀坦言，民進黨對於青年的重視，國民黨遠遠不及，不論是幕僚、黨務，或是有心參選的年輕的政治工作者，在國民黨都難以找到又能養家糊口，有長期職涯規劃，又能實踐理想的工作環境，在民進黨已經利用派系成立幕僚培育，支援、調用制度，大量啟用年輕黨務幹部，來留住人才同時，國民黨內的年輕人還在擔憂自己變成用完即丟的免洗筷。

李彥秀認為，國民黨應該建立完整的人才培育制度，才能吸納年輕政治人才，更應該尊重青年世代的語言與思考，才能引進活水，充沛黨內的活力。更要讓不同世代的人知道，國民黨不但理解長輩的擔憂，更知道青年世代的困境。

關於國民黨的兩岸論述，李彥秀說，九二共識成為黨內最大的攻擊箭靶，九二共識原本塑造出來的模糊框架，的確已經被兩岸的執政黨壓縮，扭曲、污名化，民進黨一句「九二共識就是一國兩制」，難以擺脫，國民黨的兩岸論述專家再怎麼說明都只是馬耳東風。

李彥秀指出，九二共識的確該檢討，應回歸憲法的精神，建立以台灣為主體性的兩岸論述，已是無可回避延宕的議題，否則在面對年輕世代與對岸連結漸失的當下，國民黨很難訴說自己的立場，民進黨可以輕易紅帽子牢扣在國民黨身上，在反中議題的大屋頂下，不但對國民黨來說是巨大的壓力，更是民進黨執政無能的疏洪道。

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