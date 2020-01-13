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中國批台大選「分裂國家」 陸委會︰別再自欺欺人

陸委會表示，選舉結果是台灣人民拒絕「一國兩制」最明確的答案，批中共「不要再自欺欺人」，必須面對國際現實。圖為陸委會副主委兼發言人邱垂正。（資料照）

陸委會表示，選舉結果是台灣人民拒絕「一國兩制」最明確的答案，批中共「不要再自欺欺人」，必須面對國際現實。圖為陸委會副主委兼發言人邱垂正。（資料照）

2020-01-13 21:07:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣順利完成2020年總統暨立委選舉，中國外交部長王毅今重申「台灣是中國不可分割的一部分」，更批評「逆勢而動必將窮途末路」、「分裂國家注定遺臭萬年」。陸委會今則回應，選舉結果是台灣人民拒絕「一國兩制」最明確的答案，批中共「不要再自欺欺人」，必須面對國際現實。

中國外長王毅正訪問非洲，中國外交部網站今刊登王毅對台灣大選的評論。王毅指出，「中華民族的復興和海峽兩岸的統一，都是歷史的必然。逆勢而動，必將窮途末路；分裂國家，注定遺臭萬年」。

中國外交部並說，此次訪非期間，各國政府和領導人都明確表示堅持「一中原則」，都明確主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」。王毅表示，「一中原則」不僅是非洲各國的一致立場，也是國際共識。這一共識不會因為「台灣島內的一場地方選舉」而出現絲毫改變，也不會因為個別西方政客的錯誤言行而發生任何動搖。

陸委會今回應王毅表示，中華民國是主權國家，台灣「從來不是中華人民共和國的一部分」。陸委會指出，中共當局應尊重台灣民主選舉的結果，「這是台灣人民拒絕一國兩制」、對台海情勢發出最明確堅定的答案。

陸委會也呼籲中共外交部長在國際上必須面對現實、不要再自欺欺人，早日放棄對台負面思維，回到兩岸良性互動的正軌。

陸委會進一步強調，政府堅定捍衛中華民國主權與台灣民主自由，維護兩岸和平穩定現狀的立場一貫，國際社會均給予支持肯定；對岸應真正理解蔡總統提出「和平、對等、民主、對話」是兩岸關係發展關鍵基礎的意涵，放下單邊政治前提、揚棄威嚇打壓，務實與我方共同面對兩岸關係新局。

中國外交部長王毅今重申「台灣是中國不可分割的一部分」，更批評「逆勢而動必將窮途末路」、「分裂國家注定遺臭萬年」。（翻攝自中國外交部網站）

中國外交部長王毅今重申「台灣是中國不可分割的一部分」，更批評「逆勢而動必將窮途末路」、「分裂國家注定遺臭萬年」。（翻攝自中國外交部網站）

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