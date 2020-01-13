新型冠狀病毒命名「去中國化」 疾管署︰WHO避免污名化

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，WHO曾在2015年制定新疾病命名原則。（資料照，記者林惠琴攝）

2020-01-13 19:32:10

〔記者林惠琴／台北報導〕中國冠狀病毒肺炎疫情至今確診41例，重症7例、死亡1例，世界衛生組織（WHO）已將此次檢出的病毒命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒），但命名「去中國化」引發媒體關注，經衛福部疾管署解釋，原來是世界衛生組織（WHO）考量避免對於相關國家造成污名化而調整命名原則。

疾管署署長周志浩表示，對於疾病或病毒的命名方式，可能以發現者的名字，或是所在地地名等相關元素來命名，但被連結的國家或許感覺遭到污名化。

檢視過去疾病，包含中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）、德國麻疹、日本腦炎、萊姆病都與最早發生病例或爆發流行的地點有關，而伊波拉病毒也因為疫情首度出現於非洲剛果的伊波拉河流域而得名。

疾管署副署長羅一鈞也分享，事實上，WHO於2015年5月已有制定新疾病命名原則，提到使用諸如「豬流感」和「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症」之類的名稱，會給某些行業或社區蒙上了污點，對經濟和社會造成無意的負面影響，而疾病名稱即使使用不合適，也難以更改。

羅一鈞指出，針對相關擔憂，WHO、世界動物衛生組織（OIE）、聯合國糧食及農業組織（FAO）密切合作，並與國際疾病分類（ICD）開發出一套用於命名新人類傳染病的標準，目的是最大程度地減少對國家、經濟、人民與動物的不必要負面影響。

在WHO的新疾病命名原則下，或許就能夠解釋此次中國新型冠狀病毒以發生年份，加上新型冠狀病毒命名，而非以發生國家命名。

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