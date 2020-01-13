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孫道存淚訴想96歲老母 獲3000萬交保

圖為高院提訊孫出庭。（資料照，記者楊國文攝）

圖為高院提訊孫出庭。（資料照，記者楊國文攝）

2020-01-13 19:02:59

〔記者溫于德／台北報導〕太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，掏空太電200億元入獄3年，今年元旦刑滿出獄；但因孫另涉侵占基金會1.2億元，同天再被羈押禁見。北院合議庭後來將全案發回更裁，孫下午開庭時老淚縱橫表示，家中尚有96歲老母，盼能在農曆春節返家陪同。合議庭評議後，稍早裁定孫3000萬元交保，並限住出境、出海、住居，且應每日向轄區派出所報到。

孫道存聽完裁定結果後請法官先讓他返回看守所，待明日再籌保金。

孫道存下午在庭上面對法官問及「孫法民（孫道存的父親）文教基金會」相關款項進出時，他大多回答不記得，但可以查的出來；至於有位名叫「李妍儀」的女子，前後曾存入帳戶逾2000萬元，孫也說對李女印象模糊，但同樣確認可知。

法官後來詢問檢方對於孫道存羈押與否意見為何，檢察官認為，孫仍有逃亡之虞，且依據發回更裁的理由書，合議庭仍認為孫有逃亡可能，且依庭訊內容，孫還有挪用3590萬元情形，不過若合議庭認為孫需羈押但無禁見必要，考量孫的態度，檢方會予以尊重，若是要讓孫以具保替代羈押，也建請搭配限制出境、出海與住居，並具保500萬元以上。

輪到孫道存時再度強調，他在八德外役監服刑期間曾返家19次，均提早返回監獄、無違規紀錄，且家中老母已96歲，盼能返家一同在家過年；至於具保金額，孫願意聽存檢方指示、庭上決定。

孫道存委任律師則說，孫就本案犯罪事實無串滅證疑慮，盼以三限方式與具保方式替代，而孫也願意每日赴派出所報到，以確認其住居所。

經合議庭逾90分鐘評議，裁定孫道存3000萬元交保，並限住出境、出海、住居，且應每日向轄區派出所報到。

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