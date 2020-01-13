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台北迪化街年貨大街開跑 3大開運主燈保平安

台北市迪化街年貨已經開跑，雖然不是假日，卻也湧入不少人潮，採買所需的年貨，店家們也都派出了優質的試吃大隊，提供試吃品招徠客人。（記者叢昌瑾攝）

台北市迪化街年貨已經開跑，雖然不是假日，卻也湧入不少人潮，採買所需的年貨，店家們也都派出了優質的試吃大隊，提供試吃品招徠客人。（記者叢昌瑾攝）

2020-01-13 19:52:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕農曆新年將至，台北市最具規模的迪化街年貨大街即起至23日熱鬧開賣，今年主打好逛、好吃又好運，不但結合電子支付，在地店家也特地開發大稻埕養生食譜，推出年菜禮盒，還和藝術家合作，設計「神農大帝」、「武財神」與「月老」3大開運主燈，明天起只要和開運主燈合影紀念，並上傳遊逛迪化年貨大街的照片，就有機會獲得限量發財金紅包。

台北市副市長黃珊珊今天傍晚特地到迪化商圈向民眾拜早年，並發放鼠年發財金，隨後她走訪迪化商圈，還到名聞遐邇的霞海城隍廟上香祈福。

台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋介紹，今年共有4個不一樣，包括電子支付、開運主燈和特色年菜，未料他接著竟忘詞，頻頻用眼神和手勢向工作人員求救，最後靠著自嘲「太緊張了！」但已經有3個不一樣，應該可以感受到不同，巧妙化解尷尬場面，也引發一陣熱烈掌聲。

黃珊珊致詞則笑說，市長柯文哲今年剛好出訪歐洲，無法親自前來，所以派她代表，這也是自己第一次以副市長的身分到年貨大街，這是今年的第4個不一樣。

為了讓民眾能感受到濃厚的年節氣氛，台北市商業處將在本週末舉辦3場年藝體驗活動，包括DIY藥膳調理包、皮製卡套與盤長結飾品，以及5個場次的創意斗方體驗、熊寶揮毫寫春聯等，讓民眾可以在採買年貨的同時，有個不同的年節體驗。

台北市迪化街年貨已經開跑，店家們也都派出了優質的試吃大隊，提供試吃品招徠客人。（記者叢昌瑾攝）

台北市迪化街年貨已經開跑，店家們也都派出了優質的試吃大隊，提供試吃品招徠客人。（記者叢昌瑾攝）

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