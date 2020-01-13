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沒開始就輸一半！汪志冰開砲：韓國瑜為此事先扣50分

與韓國瑜（左二）同樣落選的台北市議員汪志冰（左1）認為，「一個高雄市長才當沒多久就來選總統」，這件事在選舉一開始就引發爭議，因此選戰還沒開始就先被扣了50分。（擷取汪志冰臉書直播影片）

與韓國瑜（左二）同樣落選的台北市議員汪志冰（左1）認為，「一個高雄市長才當沒多久就來選總統」，這件事在選舉一開始就引發爭議，因此選戰還沒開始就先被扣了50分。（擷取汪志冰臉書直播影片）

2020-01-13 22:55:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在總統大選中慘敗總統蔡英文約265萬票，國民黨立委選情也受影響。對此，角逐立委落選的台北市議員汪志冰認為，「一個高雄市長才當沒多久就來選總統」，這件事在選舉初期就引發爭議，因此選戰還沒開始就先被扣了50分。

「韓家軍」汪志冰代表國民黨參選台北市第1選區（士林、北投），對決民進黨現任立委吳思瑤，最後以8萬3566票、40%的得票率不敵吳思瑤的10萬7850票、52%的得票率，與韓國瑜雙雙落選。

《三立新聞網》 報導，對於韓國瑜慘敗，汪志冰認為，國民黨在這次選舉上有很大的誤判，包括年輕人方面，因為年輕人常常活在網路世界，「這個世界是國民黨很難去接觸到的世界」。她直言國民黨接觸到的人多是同溫層，才會誤判「以為情勢一片大好！」

對於韓國瑜是否沒有做好「母雞帶小雞」的責任，汪志冰說，「一個高雄市長才當沒多久就來選總統」，這句話就成為被網友修理的破口，破口一個接一個也讓負面事件接連發生，「一開始參加這場比賽就已經先被扣了50分了」。

汪志冰感嘆，他們是在被扣50分的基準下，去爭取另外的50分，對她來說，選舉選得很辛苦，因為還沒開始就先輸一半。

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