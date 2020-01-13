環狀線通車延宕 新北捷運局：有信心春節前營運

捷運新北環狀線通車時程今天在議會成為藍綠議員關心的焦點。（記者賴筱桐攝）

2020-01-13 20:28:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運新北環狀線通車時程延宕，新北市議會今天召開臨時會，藍、綠議員都關心通車進度。新北市捷運工程局局長李政安表示，營運前須改善的6項缺失大致完成，北市府預計本週把書面資料提交履勘委員會簽署，「有信心在農曆年前通車」。

民進黨市議員李坤城說，很多市民關心捷運環狀線第一階段到底何時通車，原本預計元旦就要通車卻延宕至今，有問題的地方能否解決？期望春節前順利通車。

市議會國民黨團書記長周勝考表示，關於通車時程延宕原因，市府應向民眾清楚說明，不能欺騙市民；此外，部分列車行經路段噪音還是很大，不論是噪音或安全問題，都是市府要著墨的地方。

國民黨市議員金瑞龍認為，履勘委員都是在車廂上檢測音量，無法實際感受環狀線周邊居民飽受噪音之苦，尤其中和景平路一帶社區棟距窄小，噪音更明顯，如果問題不解決，通車後一定有民眾陳情抗議，希望市府秉持同理心，盡快改善。

李政安說明，今年1月5日交通部辦理履勘，有21項缺失項目，其中營運前須改善事項有6項，台北市捷運局、台北捷運公司已大致改善完成，預計本週北市府會把結果提報交通部，履勘委員簽署文件後，就會核發營運許可，不用再進行實際演練，「有信心農曆年前通車」，至於噪音問題持續監測改善。

此外，民進黨市議員鍾宏仁關心是否有免費試乘措施，李政安回應，「還是有」，等交通部核發營運許可後，由雙北市首長決定通車日期和試營運期間。

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