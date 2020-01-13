警政署駕駛嗆蔡英文拿800萬票請全台雞排 今請3天假避風頭？

警政署駕駛嗆蔡英文拿800萬票請全台雞排，今請3天假疑暫避風頭。（資料照）

2020-01-13 17:46:07

〔記者姚岳宏／台北報導〕嗆蔡英文拿800萬票就請全台每人一塊雞排的韓粉男子，被網友肉搜出來是警政署的何姓工友駕駛，事發後他關閉臉書，不再回應，他妻子也留言盼網友停止騷擾他們，警政署得知後，表示何男非警職人員，網路發言也未涉公務，不便評論，但私下仍勸誡何男日後要謹言慎行；何男今起請假3天疑暫避風頭。

據了解，何男擁有「乙級汽車修護技術士」、「汽車修護技工」證照，2001年於警察機械修理廠面試，以技工任用，因具大客車駕照，2010年調警政署駕駛，他是適用勞基法的非公務人員。

何男在臉書PO文嗆說，「才喊一百萬就有曝光度……我也喊一個如果菜陰魂拿到800萬票。。我請全台灣人民每人一份雞排。。。幫我截圖。。謝謝」。總統蔡英文創下歷史新高的817萬餘票「小英障礙」，網友隨即翻出這篇留言，協尋當事人，酸其「嘴到破產」。

網友紛留言「哪裡排隊？」、「小辣不要切 謝謝」，另有人幫忙估算，「全台2300萬人x50元，那是11億5千萬元耶」，何男後關閉臉書，不再回應。後來何男在警政署的警職同事替他緩頰，何男只是約聘雇駕駛，也沒這麼多錢，他應該只是在臉書與自己朋友打嘴砲，「玩笑話而已！」

他的老婆也出面留言，發布簡短聲明，呼籲「停止騷擾我們家人，有事找我老公跟我，謝謝。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法