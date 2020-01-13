國民黨慘敗 副發言人嘆：九二共識劇本越來越難演下去

國民黨副發言人黃心華。（資料照）

2020-01-13 17:09:34

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨在大選慘敗，兩岸論述受到黨內高度討論，國民黨副發言人黃心華昨凌晨在臉書發文，感嘆九二共識這套劇本越來越難演下去，如果國民黨想要執政，恐怕要好好討論一套新的兩岸及國家論述。

黃心華在臉書發文質疑，國民黨的兩岸論述是否面臨要改動的時刻，感嘆「曾幾何時，兩岸議題成為國民黨的弱項？」他指出，九二共識不是不好，而是少了和中共爭奪中原土地（也就是真正的遵循憲法架構）的雄心，九二共識這套劇本就越來越難演下去了。

黃心華認為，如果國民黨想要執政，恐怕要好好討論一套新的兩岸及國家論述，老人家的那一套「沒有九二共識就會地動山搖」的說法並沒有錯，問題是沒有先經歷地動山搖，年輕族群又怎麼會懂「風調雨順」的來之不易？只是他懷疑台灣能否撐過中共的出手，畢竟大國能出的套路多，台灣能否承受？

黃心華強調，問題的弔詭在於，如果一直掛念著台灣無法承受衝擊而委曲求全，那就會被百姓當成癟三（或抹紅），所羅門王的故事（真假媽媽爭奪小孩），就是國民黨人的困境。但想要執政，恐怕就要像民進黨有不惜犧牲孩子的狂熱。但「當年課綱被改了，這個問題恐怕沒有回頭路了」。

黃心華表示，國民黨其實大方向沒有錯，只是時不我予。面對40歲以下一面倒向綠營的未來，這是國民黨版的少子化危機。恐怕要有比所羅門王更高明的勇氣和智慧。

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