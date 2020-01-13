蔡英文約見蘇貞昌 盼繼續領導行政團隊

蔡英文總統已正式向蘇院長表達，希望蘇院長能繼續領導行政團隊。（資料照）

2020-01-13 16:55:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統及立委選舉結束，行政院長蘇貞昌依憲政慣例將提出內閣總辭。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統今天中午約見蘇貞昌院長。總統相當感謝蘇院長及行政團隊這一年多來的努力，也因為蘇院長的領導，讓人民對政府的施政成果有感，更贏得人民感動。

張惇涵說，雖然依照憲法規定，內閣必須向新國會提出總辭，但總統已正式向蘇院長表達，希望蘇院長能繼續領導行政團隊，讓政府能在國家當前正面對各項內外挑戰下，穩健而有效能的推動各項施政。

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