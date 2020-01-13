北捷董事會通過 副總經理沈志藏接任總經理

北公司沈總經理志藏。（圖由北捷提供）

2020-01-13 16:24:27

〔記者蔡思培／台北報導〕台北大眾捷運股份有限公司今天召開董事會，會中通過總經理人事案，由原本的副總經裡沈志藏接任總經理。

沈志藏是交通大學交通運輸研究所碩士，過去曾擔任北捷中運量運輸處處長、事業部經理、供應部經理、北捷副總經理。北捷今天宣布，沈志藏即日起擔任總經理，並接篆視事。

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