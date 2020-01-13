為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

北捷董事會通過 副總經理沈志藏接任總經理

北公司沈總經理志藏。（圖由北捷提供）

北公司沈總經理志藏。（圖由北捷提供）

2020-01-13 16:24:27

〔記者蔡思培／台北報導〕台北大眾捷運股份有限公司今天召開董事會，會中通過總經理人事案，由原本的副總經裡沈志藏接任總經理。

沈志藏是交通大學交通運輸研究所碩士，過去曾擔任北捷中運量運輸處處長、事業部經理、供應部經理、北捷副總經理。北捷今天宣布，沈志藏即日起擔任總經理，並接篆視事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
跨年人潮湧現 北捷輸運人次上看300萬
2019-12-31 18:31

跨年人潮湧現 北捷輸運人次上看300萬
2020台北跨年就在今晚！北捷42小時不收班
2019-12-31 13:54

2020台北跨年就在今晚！北捷42小時不收班
全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0

全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0
遭控不給員工排特休 北捷：當年沒休完可留至明年或換工資
2019-12-12 12:41

遭控不給員工排特休 北捷：當年沒休完可留至明年或換工資
台北馬拉松週日登場 北捷提早營運
2019-12-10 16:41

台北馬拉松週日登場 北捷提早營運
臺北市今日熱門
2020-01-11 17:36

11萬韓粉社團臥底全現身！「原來大家都自己人」

2020-01-09 22:25

韓粉內急闖台大醫學院！女研究生火大 院長也說話了 影片

2020-01-11 17:10

總統立委大選激戰 本報即時開票完整呈現

2020-01-11 21:23

黑馬躍出！ 政壇新秀狙擊資深老將 本屆立委選戰5大驚奇

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播