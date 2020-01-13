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涉公益侵占基金會案下午開庭 孫道存拚返家過年

北院下午將就孫道存（著綠衣者）羈押與否重新開庭，屆時便可知孫是否得以返家過年。（資料照）

北院下午將就孫道存（著綠衣者）羈押與否重新開庭，屆時便可知孫是否得以返家過年。（資料照）

2020-01-13 16:13:13

〔記者溫于德／台北報導〕太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，掏空太電200億元，今年元旦刑滿出獄，但孫另涉公益侵占基金會1.2億元，同天再被台北地院羈押禁見。孫不服，本月8日提準抗告，合議庭已發回更裁，全案將於下午4時30分開庭，屆時將可知孫是否得以返家過年。

北院稍早釋出裁定提到，合議庭認為，孫道存涉犯公益侵占罪本刑1年以上，罪刑非輕，仍有逃亡之虞，但基於孫已認罪，也對檢察官起訴內容及相關證據清單均無意見，檢辯僅是對侵占金額與檢方認定存在落差，且雙方也已表明無證據需調查，故與原裁定羈押情況有所不同，是否仍有串、滅的可能，有再研議餘地，故發回重裁。

北院現已完成分案，待稍晚下午4時30分將開庭。

全案源於孫道存又被控侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民（孫道存的父親）文教基金會」共約1億2000萬元；但孫去年12月31日當庭否認侵占鉅額，而是分別侵占網球基金會1270萬元、文教基金會2200萬元，且他在檢調首次偵查時就已承認，侵占款項也已全數歸還。

孫道存還說，他原本持有美國護照，現已放棄外國護照，且出獄後沒有出國計畫，另掏空案審理13年來，每次都準時到庭，在八德外役監服刑期間曾返家19次，也都提早返回監獄，均無違規紀錄。

法官今年1月1日依舊裁定孫道存羈押禁見。

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